Japon Gazeteci bulundu! El Kadie rehin almıştı

Hatay Valiliği önceki günlerde yaptığı açıklamada Japon vatandaşı olduğunu belirten bir kişinin güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinesinde Suriye'den Türkiye'ye getirildiğini bildirmişti. Üzerinde herhangi bir kimlik bulunmayan Japon’nun 2015 yılında kaçak yollarla Suriye’ye giren gazeteci Yasuda/Jumpei Yamamoto olabileceği değerlendirildi.

YETKİLERLER HATAY'DAYDI

Japon yetkililer kimlik tespiti için Hatay’a gitti. Yapılan çalışmalar sonucu Japon şahsın 2015 yılında Suriye’de El Kaide tarafından rehin alınan Yasuda/Jumpei Yamamoto olduğu tespit edildi.

JAPONYA FİDYEYİ REDDETMİŞTİ

El Kaide, Japon gazeteciyi serbest bırakmak için 10 milyon dolar fidye istemiş ve Japonya bu teklifi reddetmişti.