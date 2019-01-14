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Jandarma karakol komutanı Balıkesir'de gözaltına alındı

Jandarma karakol komutanı Balıkesir'de gözaltına alındı

BALIKESİR 'den gelen son dakika haberine göre FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda jandarma karakol komutanı gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 12:35 - Güncelleme: 14-01-2019 12:35

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de bir jandarma karakolunun komutanı olan M.G'nin, Tunceli'de görevli bulunduğu 2011-2013 yıllarında örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefonla ardışık arama yöntemiyle irtibat kurduğu belirlendi.

Başsavcılık, Elazığ ve Tunceli bölgesinden sorumlu örgüt mensubunun ifadesinde adı geçen M.G. hakkında yakalama kararı çıkardı.

Bunun üzerine harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş M.G'yi evinde gözaltına aldı. Şüphelinin, Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 14 Ocak 2019 12:48 hala siyasi ayağı merakla beklemekteyiz..

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