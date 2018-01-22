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İzzet Yıldızhan'ın çocuğu kimden? Eşi yok 9. çocuğu yaptı

İzzet Yıldızhan'ın çocuğu kimden? Eşi yok 9. çocuğu yaptı

İzzet Yıldızhan karışık ilişki durumu ile bir kez daha gündemde. 9. çocuğunun dünyaya geldiğini duyuran İzzet Yıldızhan'ın bu çocuğunun kimden olduğu merak konusu. İzzet Yıldızhan'ın eşi yok ancak 3 kadından toplam 8 çocuğu vardı. 9. çocuk bu kadınlardan mı yoksa yeni birinden mi merak konusu.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2018 13:09 - Güncelleme: 22-01-2018 13:09

Türkücü İzzet Yıldızhan, dokuzuncu kez baba olmanın sevincini yaşadı. Kıbrıs’ta bulunan bir mekânda konser veren Yıldızhan, bu haberi hayranlarıyla paylaştı. Yıldızhan, oğluna Hamza adını koyduğunu belirtti.

Klibinde oynattığı mankenden bile çocuğu bulunan İzzet Yıldızhan’ın sansasyonel bir aşk hayatı var. Dokuz çocuğu olan türkücü  İzzet Yıldızhan’ın eşlerinin hiçbirine nikâh yapmaması dikkat çekiyor.

İzzet Yıldızhan'ın çocuğu kimden: İzzet Yıldızhan'ın hayatında 3 kadın bulunuyor. Bu kadınlardan da toplam 8 çocuğu vardı. Şimde 9. çocuğu yaptı. Herkes de çocuk kimden merakında. İzzet Yıldızhan oğlunun dünyaya geldiğini duyurduğu açıklamada çocuğun kimden olduğu kısmına değinmedi.

İzzet Yıldızhan'ın uzun yıllardır birlikte olduğu 3 kadından Mustafa, Aliyüşa, Zelal, Sevgi, Veyselefe, Ekremarin, İzzet ve Ömer isimlerinde çocukları var.

İzzet Yıldızhan çocukları 9 yaptı! Herkes eşini merak ediyorİzzet Yıldızhan çocukları 9 yaptı! Herkes eşini merak ediyorİzzet Yıldızhan çocukları 9 yaptı! Herkes eşini merak ediyorİzzet Yıldızhan çocukları 9 yaptı! Herkes eşini merak ediyorHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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KİMDİR ?
İzzet Yıldızhan
İZZET YILDIZHAN KİMDİR?

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, 9. kez baba olunca önceki çocukları ve eşleri yeniden gündeme geldi. Peki İzzet Yıldızhan aslen nereli çocuk sahibi olduğu eşi ve ailesi hakkında bilinmeyenler neler? İşte

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