İzzet Yıldızhan'ın çocuğu kimden? Eşi yok 9. çocuğu yaptı

Türkücü İzzet Yıldızhan, dokuzuncu kez baba olmanın sevincini yaşadı. Kıbrıs’ta bulunan bir mekânda konser veren Yıldızhan, bu haberi hayranlarıyla paylaştı. Yıldızhan, oğluna Hamza adını koyduğunu belirtti.

Klibinde oynattığı mankenden bile çocuğu bulunan İzzet Yıldızhan’ın sansasyonel bir aşk hayatı var. Dokuz çocuğu olan türkücü İzzet Yıldızhan’ın eşlerinin hiçbirine nikâh yapmaması dikkat çekiyor.

İzzet Yıldızhan'ın çocuğu kimden: İzzet Yıldızhan'ın hayatında 3 kadın bulunuyor. Bu kadınlardan da toplam 8 çocuğu vardı. Şimde 9. çocuğu yaptı. Herkes de çocuk kimden merakında. İzzet Yıldızhan oğlunun dünyaya geldiğini duyurduğu açıklamada çocuğun kimden olduğu kısmına değinmedi.

İzzet Yıldızhan'ın uzun yıllardır birlikte olduğu 3 kadından Mustafa, Aliyüşa, Zelal, Sevgi, Veyselefe, Ekremarin, İzzet ve Ömer isimlerinde çocukları var.

İzzet Yıldızhan çocukları 9 yaptı! Herkes eşini merak ediyor HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN