İzmir'de kaçak göçmen faciasında flaş gelişme

İZMİR'de, Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonun, dün sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu Suriye ve Irak uyruklu 22 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili 1'i şoför, 2'si Suriyeli 5 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.





22 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İzmir'de dün meydana gelen olayda göçmenlerin içinde bulunduğu kamyon devrilmiş 22 kişi hayatını kaybetmişti.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Aydın'dan İzmir yönüne giden Mustafa Yılmaz idaresindeki 09 S 0574 plakalı kamyonun Menderes ilçesinde yoldan çıkarak Değirmençay'a devrilmesi sonucu 22 düzensiz göçmen ölmüş, 13 kişi de yaralanmıştı.