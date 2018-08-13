İzmir Büyükşehir'de tasarruf tedbirleri

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, tarafından geçen günlerde 'Tasarruf tedbirleri' adı altında bir genelgenin ardından yapılan meclis toplantısında, 4-7 Eylül tarihleri arasında Bakü’ye, 17-21 Eylül tarihleri arasında ise Almanya’nın Berlin şehrine belediye personellerinin yapacağı seyahatleri içeren önergeler gündemden kaldırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen günlerde 'Tasarruf tedbirleri' adı altında bir genelge yayınlamış, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından belediyenin tüm birimlerine gönderilen genelgede, kamu kaynaklarının dikkatli kullanılması uyarısında bulunulurken, alınması gereken tedbirler de sıralanmıştı.

Genelgede hizmet araçlarının hizmet dışında kullanılmaması istenmiş, hizmet alımı şekliyle çalıştırılan personele çok zorunlu olmadığı müddetçe fazla mesai ödenmemesi gerektiği belirtilmişti. Genelgenin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Ağustos ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleştirildi. Oturumda 4-7 Eylül tarihleri arasında Bakü’ye, 17-21 Eylül tarihleri arasında ise Almanya’nın Berlin şehrine belediye personellerinin yapacağı seyahatleri içeren önergeler gündemden kaldırıldı.

KÖKOĞUZ ORTAK BİLDİRİ TALEP ETTİ

Öte yandan, AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz meclisten Amerika’nın Türkiye’ye tutumuna karşı ortak bildiri yayınlanmasını talep etti. Kökoğuz, “ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın ülkemize karşı tavrı karşısında birliktelik içeren bir bildiri yayınlayalım. 15 Temmuz’un ardından Yenikapı ruhuyla yaptığımız gibi bir beraberlik tavrı sergileyelim” dedi.

Oturumu yöneten Aydoğan ise, “Bundan şüpheniz mi var? Herkes aynı şeyi düşünüyor. Bu meclisin işi değil” diye karşılık verdi.