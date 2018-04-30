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İYİ Parti'den olay yaratacak seçim vaadi!

İYİ Parti'den olay yaratacak seçim vaadi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilginç bir seçim vaadinde bulundu. Akşener, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Wikipedia’nın açılacağını duyurdu. İYİ Parti Twitter hesabından yapılan açıklamada, “25 Haziran’da Wikipedia'nın açılışına tüm halkımız davetlidir WikipediaİYİolacak” denildi.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 15:54 - Güncelleme: 30-04-2018 15:54

25 Haziran internet ansiklopedisi Wikipedia açılışı davetiyesinde, “İlk toplantıda yeter sayısına ulaşılmazsa, 2. toplantı 9 Temmuz'da yapılacaktır” ifadelerine yer verildi. Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olan Wikipedia, geçtiğimiz yıl 29 Nisan'da kapatılmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, 29 Nisan 2017'de Özgür Ansiklopedi sloganını kullanan ve kişilerin katkısı ile ortaklaşa birçok dilde hazırlanan Wikipedia’ya, Türkiye’den erişim engellendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan açıklamada “idari tedbir uygulanmaktadır” denildi. Getirilen engele, ‘Türkiye'yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadelerin bulunması' gerekçe gösterildi. Türk kullanıcıların da aktif olarak kullandığı siteye 1 senedir Türkiye'den giriş yapılması yasaklanırken, Türk kullanıcılar internet üzerinden ‘Ülkemizde aylardır Wikipedia kapalı. Özgür ve bedava ansiklopedi herkesin hakkıdır” kampanyaları yapıldı.

WIKIPEDIA TÜRKİYE'Yİ ÖZLEDİ

Wikipedia ise mart ayında Facebook üzerinden #WeMissTurkey etiketiyle bir kampanya başlattı. Kampanyada Wikipedia Direktörü Katherine Maher, Twitter üzerinden destek vererek Türkiye’ye çağrıda bulundu. #WeMissTurkey ve #TürkiyeyiÖzledik etiketleriyle Türkçe tweetler atan Maher, ‘Türkiye, sizinle bilgi paylaşmayı ve sizden öğrenmeyi özledik’ dedi ve Wikipedia’ya olan erişimin kaldırılmasını talep etti.

25 HAZİRAN’DA AÇILIŞ

24 Haziran seçimleri öncesinde İYİ Parti'den de flaş bir hamle geldi. İYİ Parti sosyal medya hesabı üzerinden, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Wikipedia'nın açılacağı duyuruldu. İYİ Parti'nin resmi hesabından yazılan tweette, “25 Haziran’da Wikipedia’nın açılışına tüm halkımız davetlidir. #WikipediaİYİOlacak #TürkiyeİYİOlacak” denildi. Açılış davetinde, “İlk toplantıda yeter sayısına ulaşılmazsa 2. toplantı 9 Temmuz’da yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR28 YORUM

  • Din nedir?..................... 30 Nisan 2018 17:00 Ansiklopedi kapanır mı?........Bilgi yasaklanır mı ?..Katolik Kilisesindeki Orta Çağ mıyız ?......

    CEVAP YAZ 2 0
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KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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