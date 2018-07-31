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İYİ Parti'den Akşener açıklaması! Kimse beklemesin!

İYİ Parti'den Akşener açıklaması! Kimse beklemesin!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 12 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından yoğun ısrar üzerine dün Başkanlık Divanı'na katılarak, burada yerel seçimleri hedef göstermesi ise yeniden aday olacağı yönünde yorumlandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Koncuk ''Kimse Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 13:31 - Güncelleme: 31-07-2018 13:31

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, partinin dün yapılan Başkanlık Divanı toplantısının içeriğine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Koncuk, toplantıda, kurultaya yönelik çalışmaların sağlıklı işlemesi için teknik çalışmaları yürütecek bir komisyon oluşturulduğunu belirtti.

Akşener'in dünkü açıklamalarının bazı medya organlarında "kendisinin tekrar aday olacağı" yönünde yorumlandığının ifade edilmesi üzerine Koncuk, "Genel Başkanımız 'aday olmayacağım' dedi. 'Aday olmayacağım' diyen bir insan aday olmaz ama bu bizim aday göstermememiz anlamına gelmez. Biz aday göstereceğiz Sayın Genel Başkanımızı." dedi.

BUNDAN SONRA HEDEFİMİZ YEREL SEÇİM: Toplantıda Akşener'in olağanüstü kongrede "delegelerin önerisiyle" yeniden ve tek genel başkan adayı olarak gösterilmesi kararının teyit edildiği bildiren Koncuk, şöyle devam etti: "Kimse Genel Başkan'ın çıkıp, 'Ben adayım' demesini beklemesin. Böyle bir şey yok. Yöntem ve usul olarak da doğru değil. Ama şunu da görmemiz lazım. Meral Hanım konuşmasında ne dedi? 'Artık bundan sonra hedefimiz yerel seçimlerdir.' Yerel seçimler kongreden sonra olduğuna ve Genel Başkan böyle bir hedef ortaya koyduğuna göre herhalde bu hedefin içerisinde kendisini ayırmadan söylüyor. Bundan da bunu çıkarmak lazım. Genel Başkanımız yeni bir hedef ortaya koydu. Önümüzdeki süreçte teşkilatımızın hedefi yerel seçimlerde başarılı olmaktır."

ŞU SAATTEN SONRA ZATEN ADAYIM DEMEZ: Şu saatten sonra zaten 'adayım' demez." ifadelerini kullanan Koncuk, "Nasıl desin? 'Adayım' der mi? Aday olmayacağını ifade etti. Ama bu, 'Ben partimi sahipsiz bırakacağım' ve 'Ne olursa olsun Genel Başkanlığı kabul etmeyeceğim' demek değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Konunun Başkanlık Divanı toplantısında Akşener ile konuşulup konuşulmadığı yönündeki soruya da Koncuk, "Bunu konuşmamız gerekmiyor. Divanda bunları hiç konuşmadık. Çünkü bununla ilgili divanın bir problemi yok. Problem olmayan bir konuyu biz niye Genel Başkanımızla konuşalım? Akşener, 12 Ağustos'ta yapacağımız kurultayda ortak adayımızdır." yanıtını verdi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın da adaylık için adının geçtiğinin belirtilmesi üzerine Koncuk, şunları söyledi:

KİMSE BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİ: "Hayır. Birtakım eleştiriler yapmak, partinin geleceği adına bir şeyler söylemek başka bir şeydir, 'aday olacağım' demek başka bir şeydir. Böyle bir cümle yok ki...Kimse böyle bir şey söylemedi. Ümit Bey divan üyesidir, Genel Başkan Yardımcısıdır. Onun da kanaatidir Genel Başkanımızın ortak aday olması. Tüm divan üyelerinin, istisnasız hepimizin ortak kararıdır. Bugüne kadar herhangi farklı bir ses, düşünce söz konusu olmamıştır."

GENEL BAŞKANIMIZIN YETKİLERİ DEVAM EDİYOR: Kurultaydan sonra yerel seçime yoğunlaşacaklarını ifade eden Koncuk, toplantıda yerel seçimlerde başarılı olmanın yollarını konuştuklarını anlattı. Koncuk, "Bu çalışmalarımıza kurultaydan sonra daha derinlik kazandıracağız. Yerel seçimlerle ilgili stratejimizi oluşturacağız." dedi. Toplantıda, Akşener'in yetkileriyle ilgili bir konunun gündeme gelmediğini vurgulayan İsmail Koncuk, "Genel Başkanımızın kurultay öncesi yetkileri neyse aynı şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Meral Akşener'in dönüşünde o soru etkili olmuş!

Meral Akşener'in dönüşü böyle olacak

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • ramçoloji 31 Temmuz 2018 14:13 kimsenin bişey beklediği yok zaten. gölge etmeyin başka ihsan istemez.

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