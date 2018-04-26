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İYİ Parti'de İzmir depremi! İl Başkanı ve 19 yönetici istifa etti

İYİ Parti'de İzmir depremi! İl Başkanı ve 19 yönetici istifa etti

İYİ Parti'de İzmir İl Yönetimi adeta yıkıldı... İYİ Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar ve yönetiminde bulunan 19 kişi Genel Merkez'in talebi üzerine istifa etti. İYİ Parti Balçova İlçe Başkanı Serap Özöktem de görevini bıraktı. İki ilçe başkanının da daha bugün istifa etmesi bekleniyor...

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 12:31 - Güncelleme: 26-04-2018 12:31

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar ve yönetiminde bulunan 19 kişi istifa etti. Genel Merkez tarafından yapılan çağrıyla bu kararı aldığını açıklayan Ulupınar, koltuğu Yönetim Kurulu’nda görevli Koray Ükünç’e bıraktı. İYİ Parti Balçova İlçe Başkanı Serap Özöktem de görevini bırakırken, Ulupınar, 2 ilçe başkanın daha bugün istifa edeceğini duyurdu. 

İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında kararını açıklayan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım, "Ankara’dan ‘istifa et’ talimatı geldi. Ben de İl Başkanlığı'ndan istifa ediyorum. Aday olurum, yaparlar ya da yapmazlar; Ankara’nın kararı. 'Ben adayım' demem, pazarlık içinde bulunmam. Hatta onlar, 'Başvur' demeden başvurmam. Onlar 'İstifa et' dedi, ediyorum" ifadelerini kullandı.

BİR İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ 2'Sİ DE EDECEK... Yönetim Kurulu'ndaki seçime kadar il başkanlığına Koray Ükünç'ün vekalet edeceğini belirten Ulupınar, "1 ilçe başkanımız, kesin istifa etti; 2 ilçe başkanımız bugün kararını verecek" diye konuştu. 

ARKADAŞLARIM ADAY OLACAKLAR AMA BEN... Yönetimden istifa edenlerin milletvekili aday adayı olacağını kaydeden Ulupınar, “Bu görevi benim kadar iyi yapacak hatta benden daha iyi yapacak arkadaşlarımız var. Ben bu görevi tenzil-i rütbe olarak görmedim. 'En iyi sen yaparsın' dedikleri için büyük şerefle kabul ettim. Bundan sonra aday gösterilmesem de ben bir ağabey olarak kenarda kalırım. Kim il başkanı olacaksa emrine girer, sonuna kadar destekçisi olurum" dedi. 

KİMLER İSTİFA ETTİ?.. İYİ Parti yönetiminde istifa edenler, şöyle: "Hüsmen Kırkpınar, Çağrı Özdemir, Galip Çetin, İbrahim Dönertaş, Lütfü Kılıç, Esra Akkaş, Kamil Ergenekon, Bülent Kırılmaz, Ülkü Doğan, Murat Kapkaç, Erhan Atlı, Sinan Çiğdem, Şükran Yörük, Erhan Atlı, Osman Çandır, Tülay Yaman, Armağan Abacıoğlu, Cengiz üretmen, Adnan Selvi."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Reis 26 Nisan 2018 12:40 Hani deprem?????????????

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