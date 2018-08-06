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İYİ Parti'de deprem! Üç kurucu üye istifa etti

İYİ Parti'de deprem! Üç kurucu üye istifa etti

İYİ Parti'den son dakika istifa haberi geldi. İYİ Parti'de Kurucu üyeler arasında bulunan Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu istifa etti.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 11:05 - Güncelleme: 06-08-2018 11:23

MHP'den istifa ederek, İYİ Parti'nin kuruluşundan itibaren Genel Başkan Meral Akşener'in yanında olan Halaçoğlu, 26. Dönem’de İYİ Parti'nin Meclis'teki 5 milletvekilinden biriydi. Halaçoğlu, 24 Haziran'da yapılan seçimde partisinin listesinde milletvekili adayı olarak yer alamamıştı.

Halaçoğlu ile birlikte İYİ Parti Kurucu Üyesi Nevzat Bor, Kurucu Üye Özcan Yeniçeri de istifa ettiğini açıkladı.

ŞEKİL DEĞİŞİMİNİN OLMAYACAĞINI GÖSTERMEKTEDİR: Ortak basın toplantısında konuşan Halaçoğlu, “Sergilenen tavırlar Kurultay’da bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir. Ben veya bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verdiğimiz mücadelenin aynının tekrarlandığını görmek bizi son derece üzmüştür. Bu sebeple böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar vermiş bulunuyoruz ve gerek partideki tüm görevlerimizden, gerekse İYİ Parti’den istifa ediyoruz” dedi.

"Hiçbir partiye geçmeyeceğiz" diyen Halaçoğlu, "MHP’ye geçmemiz düşünülemez bile. Ben Akşener'e hatalarını Afyon’da yüzüne söyledim. O gün bugündür konuşmuyoruz." ifadelerini kullandı.

3 isim istifa gerekçelerini basına gönderdikleri yazıyla şöyle açıkladı:

ESKİ OYUNLAR BURADA DA OYNANMAYA DEVAME EDİYOR: "Partideki bazı kimseler, aday olmayacağını açıklayan genel başkana rağmen delegeler tarafından tek tek aday gösterileceğini açıkladılar. Seçimi kaybetmiş, hatta partiden daha az oy almış bir genel başkanın yerine yeni bir yönetim getirilmesi gerekirken aksini yaptılar. Genel başkan ise bu sözlere karşı sessiz kaldı. Belli ki eski oyunlar burada da oynanmaya devam ediyordu.

İYİ PARTİ YENİDEN UMUT HALİNE GELDİ: 2015'ten beri mücadele ettiğimiz durumun İYİ Parti'de de sürmesi partiyi yeniden umut haline getirmekten ve kuruluşta aldığı olumlu rüzgarı yeniden kazanmaktan tamamen uzaklaştırmıştır. Sergilenen tavırlar ise kurultayda bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir. Ben veya bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verdiğimiz mücadelenin aynının tekrarlandığını görmek bizi son derece üzmüştür. Bu sebeple böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar vermiş bulunuyoruz ve gerek partideki tüm görevlerimizden, gerek İYİ Parti'den istifa ediyoruz. Her şey Türkiye ve Türk Milleti içindir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • Misafir 06 Ağustos 2018 11:35 Hakikaten ilim adamından siyasetci zor oluyor Nasıl bir anlayış zıgenel başkan olsanız ne yapardınız?rt pırt lider değişirmi Spor Kuluplerinde bile artık istikrar için uzun vadeli teknik adamlarla calışılıyor ki bu insanlar sadece takımlarını düşünüyorler ÜLKE düşünenleri siz zırt pırt değişmesini düşünün kendiniz ne yapardınız?

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