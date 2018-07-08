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İYİ Parti ile CHP'nin 'oy' kavgası büyüyor! 9.96 hatırlatması...

İYİ Parti ile CHP'nin 'oy' kavgası büyüyor! 9.96 hatırlatması...

İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için Kemal kılıçdaroğlu tarafından İYİ Parti'ye gönderilen 15 milletvekilinden CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İYİ Parti'den gelen 'CHP ile ittifak oy kaybettirdi' sözlerine, "Biz İYİ Parti'ye geçmeseydik, İYİ Parti seçime giremeyecekti. Onların bize vefa borcu vardır" dedi.

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Eklenme Tarihi: 08-07-2018 15:38 - Güncelleme: 08-07-2018 15:38

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın 'CHP ile ittifak bize oy kaybettirdi' sözlerine İYİ Parti'ye geçen CHP milletvekilleri tepki gösterdi. İYİ Parti'nin seçime girmeme riski üzerine partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye katılan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "30 yıldır siyaset yapıyorum. Biz İYİ Parti'ye geçmeseydik, İYİ Parti seçime giremeyecek, Meclis'in bir parçası olamayacaktı. Aynı 2002 yılında yüzde 9.5'le baraj altında kalan Doğru Yol Partisi'nin durumuna geleceklerdi. İYİ Parti yüzde 9.96 oy aldığını unutmasın. Onların bize vefa borcu vardır. Genel başkanımızın talimatıyla demokrasi için biz İYİ Parti'ye gittik. Gittiğimiz için de pişman değiliz. İyi ki İYİ Parti Meclis'e geldi. Ama bu açıklamalar gerçekten bizi üzdü" diye konuştu. 

'İTTİFAK ÜZERİNDEN HER İKİ PARTİ DE KAZANDI'... CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan da konuyla ilgili olarak "İttifak üzerinden her iki parti de kazandı. Bu söylemin ayağı yere sağlam basmıyor. Tüm illerdeki sonuçlar oy durumları ve geçişleri açısından tek tek analiz edilmeli. Bu yapıldıktan sonra bir siyasi söyleme dönüştürülebilir. Şimdi İYİ Parti bugün baraj sorunu olmadan milletvekili çıkarabildiyse - ki baraj sorunu olduğu görüldü- bu sonucu almalarını sağlayan seçime katılma yeterliliğini biz sağladık. Bugün vekil çıkardılarsa, Meclis'te grup kurdularsa bu CHP'nin demokrasinin önünü açmak adına yaptığı hamlesi sayesinde. Uzlaşı kültürüne ihtiyacımız var. Hemen birbirimizi incitmek, yıpratmak çok doğru değil. Biz en azından buna dikkat etmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

İYİ PARTİ'Yİ SEÇİME BİZ SOKTUK... CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de, "Biz demokrasi adına İYİ Parti'yi seçime soktuk. Ama İYİ Parti'nin seçimde alınan sonucu CHP'ye mal etmesi bence yapılan siyasi birlikteliğe karşı etik bir söylem olmamıştır. Takdiri Türk milleti verecektir" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Mehmet 08 Temmuz 2018 15:50 15 vekil seçime girebilsin diye değil, Akşener aday olabilsin diye verildi. Ama Akşener 100 bin imzayı tercih etti. Bu vekiller daha bunu anlamamış. Pes.

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