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İTO'nun yeni başkanı belli oldu

İTO'nun yeni başkanı belli oldu

Türkiye’nin en büyük ticaret odası olan İstanbul Ticaret Odası'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç oldu.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 18:08 - Güncelleme: 14-04-2018 18:08

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 20. Dönem Meclisi, 4 yıl görev yapacak yeni yönetimini belirlemek için İTO'nun Eminönü'ndeki Merkez Binası'nda bir araya geldi. İTO’nun 81 Meslek Grubunu temsil eden meclis üyeleri, bugün saat 17.00'ye kadar oylarını kullandı. 

Seçim sonuçlarına göre, Türkiye’de ortalama her 4 şirketten 1’inin üyesi olduğu İTO'nun yeni Yönetim Kurulu Başkanlığına Şekib Avdagiç seçildi. Tek liste ile yapılan seçime rakipsiz giren Avdagiç, böylelikle 136 yıllık köklü bir geçmişe sahip İTO’nun 24. Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Avdagiç başkanlığındaki İTO’nun yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: 

"Şekib Avdagiç, İsrafil Kuralay, Servet Samsama, İbrahim Doğan Salman, Dursun Topçu, Ahmet Özer, Yakup Köç, Burhan Polat, Levent Taş, Bahadır Yaşık, Adil Coşkun."

YARINLAR İÇİN TEMİNAT

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan İTO’nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "Önümüzde yepyeni bir yol uzanıyor. 400 bin üyemizin gücüne güç katacak projelerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin aydınlık yarınları için güçlü bir teminat olacaktır. Büyümede anahtar rol oynayacak, nokta atışı projelerimiz hazır. Kaybedecek bir saatimiz bile yok." dedi.

Avdagiç, büyük bir mutabakatla adaylık sürecine tam destek veren başta İstanbul Ticaret Odası üyeleri olmak üzere tüm kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve sektör temsilcilerine teşekkürlerini ileterek, "Pek çok arkadaşımız bu noktada bizlerle birlikte oldu, destek verdi, elini taşın altına koydu. Hepsine bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı. 

MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTEN PROJELER

Avdagiç, İTO’nun, sınırların yeniden oluştuğu, ekonomi ve ticaretin yeni kaidelerinin yazıldığı bir ortamda başardığı lider ülke Türkiye vizyonunun çok güçlü bir neferi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstanbul’un marka değerini yükselten projeleri hayata geçirmek, Türkiye’den dünyaya uzanan köprüleri sağlamlaştırmak için buradayız. Bizler dövizdeki algı oyunlarına, ticaretteki gücümüzle karşı duruyoruz. Bizler faiz prangasını üretim gücümüzle kırmak için buradayız. Bizler yerli kaynaklarla beslenen yatırım kararlarına, milli bir mesele olarak bakan insanlarız. O yüzden İstanbul Ticaret Odası bizim için iş dünyasına cesaret veren asırlık bir çınardır. Sizlerin bana ve arkadaşlarıma gösterdiği bu teveccühü de bu açıdan görev telakki ediyoruz."

İstanbul Ticaret Odası, üye sayısı itibarıyla dünyanın en büyük 5 odasından 1'i konumunda bulunuyor. İTO, Türkiye’deki ortalama her 4 şirketten 1’ini temsil ediyor. Milli gelirin yüzde 28’ini, toplam vergi gelirinin yüzde 43’ünü ve toplam dış ticaret hacminin yüzde 50’den fazlasını İTO’nun üyeleri gerçekleştiriyor.

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