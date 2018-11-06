İşte Sivasspor'un gündemindeki iki hoca

Tamer Tuna'nın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Demir Grup Sivasspor'da gündemdeki isimler belli oldu.

Başkan Mecnun Otyakmaz ve yöneticilerin iki isim üzerinde durdukları ve Kemal Özdeş ile Ümit Özat'a teklif götürecekleri öğrenildi.

BEŞİKTAŞ MAÇINA YENİ HOCA

Hafta sonunda Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Kırmızı-Beyazlı ekip bir an önce teknik direktörünü belirlemek isterken, Yönetim iki hoca ile görüşmesinin ardından kararını verecek.

Sivasspor'da Tamer Tuna istifa etti