İşte Fatih Terim'in kaçıracağı kritik maçlar!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe derbisinde hakem Fırat Aydınus'la tartışan Fatih Terim'e 7 maç men cezası verdi.

Deneyimli hoca içinde Beşiktaş derbisinin de bulunduğu 7 karşılaşmada takımının başında olamayacak. Tecrübeli teknik adamın cezası bu hafta sonu oynanacak Kayserispor mücadelesiyle başlayacak.

PFDK cezaları Galatasaray ve Fenerbahçe'den kim ne ceza aldı

Terim 14. hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinin de içinde bulunduğu 7 maçta sarı-kırmızılı takımdan uzak kalacak.

Derbide Skrtel'le kavga eden Hasan Şaş da 8 maç ceza aldı. Terim ve Şaş'ın yokluğunda Galatasaray'ın hocası Ümit Davala olacak. Terim'in yardımcısı Davala, Beşiktaş mücadelesinde de sarı-kırmızılı takımı yönetecek.

Terim ve Hasan Şaş'ın olmayacağı maçlar, Türkiye Kupası fikstürü ve Tahkim Kurulu'nun son kararından sonra netleşecek.

Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar: Kayserispor, Konyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Başakşehir ve 2 kupa maçı.

Hasan Şaş'ın kaçıracağı maçlar: Kayserispor, Konyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Başakşehir, Sivasspor ve 2 kupa maçı.

NOT: Tahkim Kurulu yapılacak itirazın ardından cezalarda indirime gidebilir.