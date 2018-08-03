İstanbul'un göbeğinde inanılmaz olay! Genç kızı yere yatırıp taciz etti

ROMANYA'dan Türkiye'ye tatil için gelen 23 yaşındaki E.P., ablası ile Karaköy'de gezerken güpegündüz Mustafa A., tarafından cinsel tacize uğramıştı. E.P. ve ablasının bağırması üzerine yakında bulunan sivil polisler tarafından etkisiz hale getirilen zanlı için çıkarıldığı mahkemede 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

YÜRÜRKEN BİR ANDA ÜZERİNE ATLAYIP YERE DÜŞÜRDÜ... Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, E.P., ifadesinde, Türkiye'ye tatil amacıyla geldiğini belirterek, "Kız kardeşimle gezerken daha önce görmediğim bir şahıs üzerime saldırdı. Beni yere yatırdı ve üzerime çıktı. Şahsın bana cinsel amaçlı olarak saldırdığını düşünüyorum. Ben kendisine karşı koymaya çalıştım. Bu arada sivil polisler geldi. Şahsı benden uzaklaştırdılar. Çok korktum. Bana saldıran şahıstan şikayetçiyim" dedi.

"SİNİR KRİZİ GEÇİRİP KADINA SARILDIM"... Şüpheli Mustafa A. ise, sabit ikameti ve işi olmadığını söyleyerek "Karaköy'de yürüdüğüm sırada sinir krizi geçirerek yoldan geçen bir kadına sarıldım. Olaydan dolayı pişmanım" dedi. Mustafa A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN 10 YIL HAPSİ İSTENDİ.. Soruşturmayı yürüten savcılık, cinsel arzularını tatmin etmek için E.P.'ye saldırıp yere düşürdüğü ve üzerine çıktığı iddiasıyla Mustafa A.'nın "basit cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması için iddianame düzenledi.