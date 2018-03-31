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İstanbul'un göbeğinde dehşet! 4 tonun altında kaldı

İstanbul'un göbeğinde dehşet! 4 tonun altında kaldı

BEYLİKDÜZÜ'NDE bir fabrikaya getirilen 4 tonluk karton yapım makinesi, yüklü olduğu TIR'dan indirilmeye çalışılırken işçinin üzerine devrildi. Sıkışan işçi ağır yaralanırken o anlar bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Eklenme Tarihi: 31-03-2018 16:08 - Güncelleme: 31-03-2018 16:08

Olay saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Orkide Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikaya TIR'la yaklaşık 4 tonluk karton yapım makinesi getirildi. Makine fabrika önüne park edilen TIR'dan işçiler ve forkliftler yardımıyla indirilmeye çalışıldı. Bu sırada çalışmalara katılan Nizamettin Güngör(47) makinenin arkasına geçti. Makineyi almak için yaklaşan forklift aracı, makineye dokununca makine işçinin üzerine devrildi.

Üzerine devrilen ağır makineyle, TIR'ın demir korumaları arasına sıkışan işçi, ağır yaralandı. Makinenin devrildiğini gören çevredekiler panikle yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan işçiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Durumu ağır olan işçi çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. 

KAZA ANI KAMERADA 
Olay anı bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde Güngör'ün çalışmalara katıldığı ve bir süre sonra makinenin arkasına geçtiği görülüyor. Makineye yaklaşan forklift makineye dokununca arakaya devriliyor. Güngör'ün arada sıkıştığını gören çevredekilerin panikle koştukları görülüyor. Polis yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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