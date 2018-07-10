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İstanbullulara 15 Temmuz müjdesi

İstanbullulara 15 Temmuz müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 15 Temmuz'da İstanbul'da tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olmasını kararlaştırdı.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 16:02 - Güncelleme: 10-07-2018 16:02

15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıldönümünde İstanbul’da düzenlenecek Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde yapılacak etkinlikler nedeniyle, ulaşım 24 saat boyunca ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bugünkü oturumunda, İBB Meclisi’nin Ak Parti Grup Başkanvekili Ömer Lütfi Arı ve CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever’in ortak imzasıyla alınan ve Ak Partili İBB Meclis Üyesi Ömer Şahan tarafından sunulan teklifi İBB Meclis'inde oy birliği ile kabul edildi.

Sunulan teklifte şu ifadeler yer aldı:

“15 Temmuz 2016 gecesi Aziz Milletimiz sokaklara, meydanlara inerek, namlulara, tanklara, helikopterlere, uçaklara karşı sadece, imanlarından aldığı güç ve çıplak elleriyle bir kez daha istiklali ve istikbali için destani bir mücadele vermiştir. İradelerini Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETO) başına teslim eden şer çetesi mensuplarının teşebbüsleri, milletin ortak, mücadeleci iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlığı karşısında başarısız olmuştur.

25 Ekim 2016 tarihli kanun ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılmaya başlamıştır. Her yönüyle 95 yıllık Cumhuriyet tarihimizde ayrı bir yere sahip olan 15 Temmuz tarihinin milletimizin ortak kader ve gelecek duygusunda taşıdığı anlama binaen, düzenlenecek olan etkinlik, anma programı ve benzeri aktivitelere halkımızın rahatlıkla iştiraklerini edebilmelerini temin amacıyla, ^15 Temmuz 2018 Pazar günü saat 06.00 ile 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 06.00 arasında İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım otoritelerinde, İstanbulkart okutulmak suretiyle yolcuların ücretsiz olarak faydalandırılması hususundaki teklifimizin teklif – karar olarak görüşülmesini arz ederiz.”

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