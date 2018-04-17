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İstanbul'daki FETÖ darbe girişimi davasında karar

İstanbul'daki FETÖ darbe girişimi davasında karar

İSTANBUL'daki 15 temmuz darbe girişimi ana davasında karar çıktı. Aralarında 4 generalin de dahil olduğu 12 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 14:43 - Güncelleme: 17-04-2018 14:56

İSTANBUL'da 15 Temmuz darbe girişiminin ana davasında karar çıktı. İstanbul'daki ana darbe davasında, 4 generalin de bulunduğu 12 sanık "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, karar açıklandı.

İŞTE CEZA ALAN 12 İSİM: Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Gümüş, Eyyüp Gürler, Sadık Cebeci, Nebi Gazneli, Müslüm Kaya, Şakir Çınar, Fethi Alpay, Fatih Karakaya, Özkan Aydoğdu, Mehmet Kapan, Murat Yanık ve Ömer Faruk Özköse'nin "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaşmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi. 

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Kaynak : AA

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