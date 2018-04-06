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İstanbul Valiliği'nden 'çakar' uyarısı!

İstanbul Valiliği'nden 'çakar' uyarısı!

İstanbul Valiliği, geçiş üstünlüğüne sahip olmayan araçlardaki ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının söktürülmesi uyarısında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 14:15 - Güncelleme: 06-04-2018 14:15

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına, 39 ilçe kaymakamlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği yazıyla geçiş üstünlüğüne sahip olmayan araçlardaki ışıklı ve sesli uyarı cihazların söktürülmesini istedi. 

Vali Vasip Şahin imzasıyla gönderilen yazıda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 71. maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 141. maddesi ile geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve bu hakkın hangi hallerde ve ne şekilde kullanılacağının hükme bağlandığı hatırlatıldı.

"TRAFİK SEYRİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRÜYOR"
Yoğun araç trafiğine sahip İstanbul'da geçiş üstünlüğü hakkına sahip olmadığı halde bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlara mevzuata aykırı olarak ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının takıldığı ve başta emniyet şeridi ihlalinde bulunularak, trafik seyrinin tehlikeye düşürüldüğü, bu hakkı kullanmak durumunda olan ambulans, itfaiye, polis araçları gibi araçların zamanında gidecekleri yere ulaşamamaları sonucunda da yine can ve mal kayıplarına neden olduklarının, vatandaşlardan valiliğe intikal eden şikayetlerden ve yapılan denetimlerden tespit edildiği aktarıldı.

"GÖREV HALİ DIŞINDA KULLANILMAMALI"
Yazıda, şöyle denildi: "Trafik güvenliğine yönelik can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla kurumunuza ait geçiş üstünlüğüne sahip olmayan araçlarda varsa bulunan ışıklı ve sesli uyarı cihazların bir an önce söktürülmesini, geçiş üstünlüğüne sahip araçlardaki ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi ve görev hali dışında bu işaretlerin kullanılmamasına özen gösterilmesi, emniyet birimlerince denetim yapılarak titizlikle takip edilmesini, gerekli tedbirleri almayan, ihmal ve suistimali tespit edilen görevliler hakkında idari ve adli işlemlerin kararlılıkla yapılacağının bilinmesini ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesini önemle rica ederim."

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Hakan 06 Nisan 2018 14:52 Yani anladık ama İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'nün arabası çakarlı olacak mı, olmayacak mı? Bunun açıklığa kavuşturulması lazım.

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