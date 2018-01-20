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İstanbul-Eskişehir hızlı tren bilet ücretleri son durum

İstanbul-Eskişehir hızlı tren bilet ücretleri son durum

İSTANBUL-Eskişehir hızlı tren seferleri başıyor. Peki Eskişehir hızlı tren bilet ücretleri ne kadar online bilet almak mümkün mü? İstanbul-Eskişehir hızlı tren kaç saat online hızlı tren bilet alma yolları haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 19:07 - Güncelleme: 20-01-2018 19:07

ESKİŞEHİR-İSTANBUL hızlı tren seferleri başladı TCDD yüksek hızlı tren bilet ücretlerini yayınladı

İstanbul Eskişehir arasını en hızlı ve güvenli şekilde gitmenin yolu hızlı trenden geçiyor. Peki Eskişehir-İstanbul hızlı tren bilet ücretleri ne kadar, Eskişehir hızlı tren online bilet alma mümkün mü? Eskişehir İstanbul hızlı tren durakları neler tüm detayları ve son haberleri sizler için derledik.

İSTANBUL-ESKİŞEHİR HIZLI TREN BİLET ÜCRETLERİ:İstanbul'dan Eskişehir'e hızlı trenle seyehat etmek isteyen yolcular bilet ücreti olarak 195 lira ödeyecek. Günde 10 sefer yapacak olan İstanbul-Eskişehir hızlı treni için ilk sefer Pendik'ten 06:01' de başlıyor son sefer ise18:01'de bitiyor. Ortalama yolculuk süresi ise 2 sa 54 dk.

İstanbul (Pendik) kalkış ve İzmit YHT istasyona varışlı olarak gerçekleşiyor.

HIZLI TREN DURAKLARI:İstanbul Eskişehir Ankara arasında sefer yapan hızlı trenlerin durakları sırasıyla şunlar;

Pendik, Gebze, İzmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, Polatlı, Sincan Ankara

AMAN DİKKAT:Unutulmaması gereken konulardan biri de, YHT yani Yüksek Hızlı Tren sefer tarifelerinin yaz ve kış dönemlerine göre değiştiği. Biletinizi satın almadan önce mutlaka geçerli, güncel tren tarifesini de kontrol edin.

 TRENKART ya da TREN KART nereden alınır:TRENKART almak istiyorsanız, TCDD'nin yayınladığı listede yer alan bir çok gişeden bunu gerçekleştirebilir, üye kayıt ve paket işlemlerini yapabilirsiniz.

İşte TREN KART satan TCDD gişeleri:HAYDARPAŞA ESKİŞEHİR ALSANCAK/PENDİK KAYSERİ BASMANE/AYRILIKÇEŞME KIRIKKALE MANİSA/YENİKAPI SİNCAN BALIKESİR/İZMİT POLATLI TORBALI
/ADAPA/ZARI ANKARA AYDIN/BOZÜYÜK ZONGULDAK NAZİLLİ
DENİZLİ SİVAS MALATYA ADANA/SAMSUN ELAZIĞ CEYHAN/AMASYA DİYARBAKIR MERSİN/DİVRİĞİ VAN KONYA
ERZİNCAN BATMAN EREĞLİ/ERZURUM TARSUS/KARS KARAMAN
GAZİANTEPİSKENDERUN/OSMANİYE/AFYON/DİNAR/KÜTAHYA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 21 Ocak 2018 00:47 bu trenler ne Zaman doguya gelecek? herkesen ruyasi LÜTFEN TÜM OTOBÜS SIRKESTLERI tren satin alsinlar devlette denetlesin otobüsleri birakin artik rica ediyorum yeter artik

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