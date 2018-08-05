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İşsizlik maaşında önemli düzenleme binlerce kişi için güzel haber

İşsizlik maaşında önemli düzenleme binlerce kişi için güzel haber

Uzun yıllardır tartışmaları süren işsizlik maaşından yararlanma koşullarının kolaylaştırılmasında ilk adım atılıyor. İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli olan “devamsızlık” koşulu kaldırılıyor. Bu yolla 12 bin 500 kişinin daha işsizlik maaşı alabileceği hesaplanıyor.

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Eklenme Tarihi: 05-08-2018 09:14 - Güncelleme: 05-08-2018 09:14

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı 100 günlük icraat programında “işsizlik ödeneğinden hak kazanma şartlarının esnetileceği” de yer aldı. Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, söz konusu esneklik, işsizlik sigortası fonundan yararlanmak için gerekli olan temel parametrelerde olmayacak. Bir başka deyişle, işsizlik maaşı alabilmek için son 3 yılda 600 günlük işsizlik sigortası primi ödenmesi ve çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılması koşulları değiştirilmeyecek. Mevcut uygulamada, bu koşullara ek olarak son 120 gün içinde prim ödeyerek, sürekli çalışmış olma şartı da aranıyor. Değişiklik bu kısımda yapılacak ve “sürekli çalışmış olma” şartı yeniden tanımlanacak.

HİZMET AKDİNE BAKILACAK

Yetkililer, şu anki uygulamada, işten ayrılmadan önceki son 120 günde, çalışanın devamsızlık yapması halinde de, işsizlik maaşı bağlanamadığını belirtiyor. İş akdi devam ediyorsa devamsızlığın istisna olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten yetkililer, “Hizmet akdi devam etmesine karşın, son 120 günlük dönemde devamsızlık ettiği gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik gün bildirilenler işsizlik ödeneği alamıyordu. Bu düzenleme ile artık hak kazanabilecekler”dedi. 
Düzenleme 125 milyar TL’ye ulaşan işsizlik sigortası fonunun dengelerinde ise çok küçük bir değişikliğe yol açacak. Bu uygulamadan yararlananların da sisteme girmesi ile işsizlik sigortası fonuna 95 milyon TL’ye yakın bir maliyet gelmesi bekleniyor. Haziran ayı verilerine göre, işsizlik sigortası fonundan 417 bin 903 kişi yararlanıyor, bu kişilere yapılan ödeme tutarı ise 366 milyon 148 bin 97 TL düzeyinde.

ASGARİ ÜCRETİN % 80’İNİ GEÇEMİYOR

İŞSİZLİK maaşının süresi, prim ödenen gün sayısına göre değişiyor. Sigorta primi en az 600 gün ödenen kişiye 6 ay, 900 gün prim ödemesi olan kişiye 8 ay, 1080 gün prim ödemesi yapılmış kişiye de 10 ay işsizlik maaşı bağlanıyor. Süre gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de en büyük etken sigorta primleri oluyor. İşsizlik maaşı hesaplamasında, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. Maaş aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’lik kısmı (2018 yılı için: 1623 lirayı) geçemiyor.

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