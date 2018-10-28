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İşsizlik maaşı zammı kaç lira oldu? İşte en düşük ve en yüksek maaşlar...

İşsizlik maaşı zammı kaç lira oldu? İşte en düşük ve en yüksek maaşlar...

Yılsonu yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret tartışmaları da başladı. Bu yıl masaya 2 bin lira net asgari ücret gelmesi bekleniyor. Asgari ücret artınca işsizlik maaşı da otamatikmen artacak... İşte en yüksek ve en düşük işsizlik maaşları...

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 09:21 - Güncelleme: 28-10-2018 09:21

ASGARİ ücret 2019 yılında kaç para olacak merakı artarak devam ediyor. İktidar ve Maliye kulislerinden sızan bilgilere göre 2019 yılında asgari ücretin net 2 bin lira olması bekleniyor. Asgari ücret artınca işsizlik maaşı da artacak. Peki yeni işsizlik maaşları ne kadar olacak?..

İŞSİZLİK MAAŞI DA ARTACAK... Ocak ayında asgari ücretin net 2 bin lira olması işsizlik maaşını da artıracak. Halen bin 603 lira olan net asgari ücret için 2 bin lira (brüt 2 bin 532) seviyesi konuşulmaya başlandı. İşsizlik maaşı halen en düşük 805,63, en yüksek bin 611,28 lira olarak uygulanırken, bu tutarlar da asgari ücret zammıyla yükselecek.

EN DÜŞÜK İŞSİZLİM MAAŞI... Brüt asgari ücret 2 bin 532 lira olursa işsizlere verilen en düşük maaş bin 5 lira 11 kuruşa, en yüksek maaş da 2 bin 10 lira 23 kuruşa çıkacak. İşsizlik maaşı brüt maaşın yüzde 40'ı kadar ödeniyor. Ancak bir üst limiti bulunuyor.

 İŞTE İŞSİZLİK MAAŞLARI... 

Halen en düşük işsizlik maaşı 805 lira 63 kuruş olarak ödeniyor. 2019 yılında ise b rakam bin 5 liraya çıkacak. Hali hazırda en yüksek işsizlik maaşı bin 611 lira iken yeni zamlarla birlikte en yüksek işsizlik maaşı 2 bin 10 lira olacak.

2019 Asgari ücreti için süper rakam AGi de işsizlik maaşı da zamlanacak

 İŞSİZLİK MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR... Brüt asgari ücretin yüzde 80'inde fazla işsizlik maaşı olamıyor. İşsizlik maaşından sadece damga vergisi kesiliyor. İşsizlik maaşı süresi ise son 3 yılda yatırılan prim sayısına göre belirleniyor. Bu primin en az 300 gün olması isteniyor. İşsizlik maaşı süresi 6 aydan başlıyor ve en fazla 10 ay olarak ödeniyor.

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