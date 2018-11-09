İşsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 3 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla bin kişi azalarak 214 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi ise 213 bin olarak belirlenmişti.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının bin 250 kişilik azalışla 213 bin 750 seviyesine indiğini gösterdi.

Diğer taraftan, süregelen işsizlik başvuruları, 27 Ekim haftasında 8 bin kişilik azalışla 1 milyon 623 bine gerileyerek 1973 yılının temmuz ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.