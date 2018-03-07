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İşsizlik maaşı alma şartları 2018- kim ne kadar para alacak son tablo

İşsizlik maaşı alma şartları 2018- kim ne kadar para alacak son tablo

2018 işsizllik maaşı ne kadar oldu, en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı kaç para oldu soruları çalışanların hep gündeminde. İşveren tarafından işten çıkarılan çalışanın almaya hak kazandığı işsizlik maaşı şartları 2018 yılında revize edildi. Peki 2018 yılı işsizlik maaşı alma şartları nelerdir, kimler kaç ay işsizlik maaşı alabilir son haber detaylarına göz atın

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Eklenme Tarihi: 07-03-2018 18:00 - Güncelleme: 07-03-2018 12:30

İşsizlik maaşı 2018 yılında en düşük asgari ücretlinin alacağı para 811,8 oldu. En yüksek işsizlik maaşı ise 1.623,6 lira oldu yani 2018 yılında işsizlik maaşları yüzde 14,22 artmış oldu. Peki işsizlik maaşı hesaplama nasıl olur, kim ne kadar işsizlik maaşı alabilecek, kendi işten ayrılan işsizlik maaşı alabilecek mi merak edilenleri Noyan Doğan cevaplıyor.

2018 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? Yeni asgari ücretle birlikte 2018’de işsizlik maaşı da arttı. İşsiz kalıp da maaş almaya hak kazananlara, 2018’in sonuna kadar en düşük 811,8 lira (asgari ücretli çalışanın alacağı maaş), en yüksek de 1.623,6 lira ödenecek. 2017 yılında ise işsizlik maaşı en düşük 710 lira, en yüksek 1.421 liraydı. Bu da işsizlik maaşının yüzde 14,22 arttığı anlamına geliyor.

NE KADAR MAAŞ ALACAKSINIZ: Merak edilen konular arasında maaş tutarının nasıl hesaplandığı da geliyor. Maaştan yararlanacak olanların son 4 aydaki brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor.

Son 4 aydaki maaşınız brüt 3.500 liraysa, size aylık 1.400 lira işsizlik maaşı ödenecektir.
 Ancak ödenecek en yüksek tutar, asgari ücretin brütünün (2018 yılı için 2.029,50 lira) yüzde 80’ini geçemiyor ki, bu da 1.623,6 lira ediyor. Örnekle anlatayım: Son 4 aydaki maaşınız brüt 3.500 liraysa, size aylık 1.400 lira işsizlik maaşı ödenecektir. Bir örnek daha vereyim: Son 4 aydaki brüt maaşının 4.000 liraysa, işsizlik maaşı hesaplamasına göre 1.800 lira almanız gerekiyor, ancak en yüksek işsizlik ödeneği brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemeyeceğinden, size ödenecek maaş 1.623,6 lira olacaktır.

ŞARTLARI NELER: Gelelim, işsizlik maaşından yararlanma şartlarına. Öncelikle, çalışanın, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. İstifa edenler işsizlik ödeneği alamıyor. Maaş hakkında yararlanabilmek için iş sözleşmesinin iptalinden önce 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik primi ödenmiş olması gerekiyor. Bu şartları yerine getirenler; 600 gün prim ödemiş olmak koşulu ile 6 ay, 900 gün prim ödemiş olmak koşuluyla 8 ay, 1.080 gün ve daha fazla prim ödemiş olmak koşuluyla da 10 ay işsizlik maaşı alabiliyor. İşsizlik maaşı ise her ayın 5’inde ödeniyor. İşsizlik maaşı için başvurulacak kurum ise İŞKUR.

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