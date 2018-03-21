İsrail'den itiraf gibi Suriye açıklaması

İsrail'den 2007'de Suriye'ye yönelik saldırıyla ilgili itiraf gibi açıklama geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suriye'ye yönelik saldırıda nükleer reaktörün vurulduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 2007 yılında Suriye'ye yönelik saldırıyla ilgili ilk kez bir açıklama geldi. Netanyahu, saldırıda Suriye'deki nükleer reaktörün vurulduğunu söyleyerek "Düşmanlarımızın nükleer silah sahibi olmalarını engellemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Netanyahu, şunları kaydetti:

''İsrail hükümeti, ordusu ve istihbarat servisi Mossad, Suriye'nin nükleer kabiliyet geliştirmesini engelledi. Bunun için her türlü övgüyü hek ediyorlar. İsrail'in politikası o zamanki gibi şimdi de aynı: Düşmanlarımızın kendilerini nükleer silahlarla donatmalarını engellemek.''

Suriye'de 11 yıl önce henüz kuruluş aşamasındayken vurulan nükleer reaktör saldırısı aydınlandı. İsrail ordusu video ve fotoğrafları yayımlayarak saldırıyı kendilerinin düzenlediğini itiraf etmişti.