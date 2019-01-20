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İsrail'den Filistinli çocuklar için açılan okullar hakkında flaş karar!

İsrail'den Filistinli çocuklar için açılan okullar hakkında flaş karar!

İsrail Milli Güvenlik Konseyi, yaptığı açıklamayla Filistinli mülteciler için okul açma yetkisini iptal ettiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2019 10:54 - Güncelleme: 20-01-2019 10:54

İsrail Güvenlik Konseyi, önümüzdeki yıldan itibaren UNRWA tarafından işletilen Filistinli çocuklar için açılan okulların faaliyetlerini son verme kararı aldı. Haber İsrail televizyonları tarafından duyuruldu. Ayrıca yayımlanan raporda UNRWA okullarının yerini Kudüs Belediyesi tarafından işletilen okullara bırakılacağı açıklandı.

Kararın, ABD Başkanı Donald Trump’ın UNRWA’ya yapmayı planladığı 300 milyon dolarlık desteğini keserek Filistinlileri İsrail’e barışa zorlama kararından sonra geçen ay yapılan Milli Güvenlik Konseyi toplantısında alındığı belirtildi.

Trump desteği kesmişti
ABD Başkanı Donald Trump daha önce Kudüs İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamasına Filistin büyük bir tepki göstermiş ve buna karşı büyük gösteriler başlatmıştı. Trump, Filistinlileri cezalandırmak için UNRWA’ya katkısını büyük oranda kesmişti. İsrail’in son kararının UNRWA’ya ikinci bir darbesi olarak yorumlandı.

3 bin öğrenci eğitim alıyor
Kudus Belediyesi sınırları içindeki iki mülteci kampında UNRWA’nın işlettiği 7 Filistin okulunda 3 bin öğrencinin eğitim aldığı kaydedildi. İsrail, uluslararası toplum tarafından tanınmamasına rağmen Duğu Kudüsü, Batı Kudüs ile ülkenin başkenti olarak kabul ettiğini açıklamıştı. Bundan dolayı Filistin mülteci kamplarını şehir dışına çıkartmaya çalışıyor.
UNRWA 1965 yılında Kudüs’te kurulan Şuafat Filistin kampında 20 bin Filistinli mülteciye hizmet veriyor. Doğu Kudüs’teki Filistinlerin ellerinde oturma kartları bulunmasına rağmen İsrail vatandaşı olarak kabul edilmiyor ve belediye hizmetinde ayrımcılık görüyor.

Filistinliler kararı protesto etti
Filistin hükümetinin Kudüs İşleri Bakanı Adnan Hüseyin, İsrail’in 2020 yılından itibaren UNRWA tarafından işletilen okulları kapatma kararını kınadı. Filistin Kurtuluş Teşkilatı’nın yürütme komitesi de olan Hüseyin, ABD ve İsrail’i kınayarak, "Filistinlilerin evlerine dönmesi bireysel, temel hukuki hakkıdır. Bu hak vazgeçilmez ve iptal edilemez bir haktır” dedi.
İsrail’de Kanal 12, İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu’nun İsrail Güvenlik Konseyi ile geçen hafta yatığı toplantıda bu konuyu tartıştığını dile getirdi. Kanal 12, gelecek yıl başından itibaren UNRWA'ya verdiği okul açma işletme iznini kaldıracağını ve bu okulların Kudüs Belediyesine devredileceğini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, yayımladığı bir basın bildirisinde İsrail’in kararının Filistin halkına karşı baskının yükseltilmesi için organize edildiğini ifade etti.

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