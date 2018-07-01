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İsrail o bölgeye tanklarını yığdı! Neler oluyor?

İsrail o bölgeye tanklarını yığdı! Neler oluyor?

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye sınırına tank ve topçu birliklerin sevk edildiği belirtildi. Açıklamada İsrail'in Suriye'deki savaşa müdahale etmeme politikasını sürdüreceği ancak sınırlarını koruyacağı belirtildi

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Eklenme Tarihi: 01-07-2018 12:45 - Güncelleme: 01-07-2018 12:45

Reuters haber ajansı, İsrail'in Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesi yaptığını duyurdu. İsrail ordusu, bu hamle için 'İsrail Suriye iç savaşına müdahale etmeme politikasını sürdürecek ancak kendi sınırlarını da koruyacak' açıklamasında bulundu.

Reuters haber ajansının son dakika olarak duyurduğu habere göre, İsrail ordusu Suriye sınırına tank ve topçu birlikleri sevk etti.

Açıklamada, "Golan Tepeleri'nde yaşanan gelişmeler ışığında, bu sabah yapılan hazırlıklar kapsamında birlikler bölgeye sevkedildi" denildi.

İsrail ordusu, rejim güçleri ve isyancılar arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesini yaptığını açıkladı. İsrail'in Suriye iç savaşına müdahale etmeme politikasını sürdürdüğü belirtilen ordu açıklamasında, Golan Tepeleri'ndeki gelişmeler nedeniyle takviye ekiplerin görevlendirildiği belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Galip 01 Temmuz 2018 15:47 İsrail sınırları korumuyor.işgal ediyor.

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