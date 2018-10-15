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İsrail gerçek mermiyle saldırdı! Çok sayıda yaralı var

İsrail gerçek mermiyle saldırdı! Çok sayıda yaralı var

İsrail askerlerinin Gazze ablukasını deniz yoluyla kırma girişiminde bulunan Filistinlilere gerçek mermili sert müdahalesi sonucu 80 Filistinli yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 20:31 - Güncelleme: 15-10-2018 20:31

İşgalci İsrail askerleri, Gazze Şeridi sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında ablukayı kırmak için denizde eylem düzenleyen Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin saldırılarında 32’si gerçek mermi ile olmak üzere 80 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Bakanlık, yaralıların Gazze'deki hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Ali Zabit 15 Ekim 2018 21:02 Allah kahrı perişan eylesin inşallah

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