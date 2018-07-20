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İŞKUR iş ilanı ilkokul mezunu 25 bin işçi alacak-başvuru şartları

İŞKUR iş ilanı ilkokul mezunu 25 bin işçi alacak-başvuru şartları

İŞKUR yaptığı açıklama ile ilkokul mezunu 25 bin işçi alınacağını duyurdu. İŞKUR’un resmi sitesinde yer alan ilkokul mezunu kişilerin başvuru yapabileceği 25 bin civarı açık pozisyon bulunmaktadır. Peki nasıl başvuru yapılır? Alım yapılan kadrolar neler?

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 16:20 - Güncelleme: 20-07-2018 17:00

İŞKUR iş ilanı 2018 hangi kadrolara personel alınacak detayları İŞKUR’un resmi web sitesinde. İŞKUR  25 bin kişilik ilkokul mezunu işçi alacak. İŞKUR’un resmi web sitesinde şu an için 25 bin kişilik ilkokul mezunları için alım bulunmakta. Peki alım yapılan kadrolar nelerdir? Başvuru şartları neler? İşte detaylar…

HANGİ KADROLAR İÇİN ALIM YAPILACAK: İŞKUR’un ilkokul mezunu vatandaşlar için güncel iş pozisyonlarından bazıları şu şekildedir:

-Ahşap Mobilya İmalat Ustası, -Beden İşçisi (İnşaat), -Beden İşçisi (Genel), -Şoför (Yolcu Taşıma), -Temizlik Görevlisi, -Ambar/Depo Görevlisi, -Teknik Servis Elemanı, -Fason Takip Elemanı (Tekstil), -Garson (Servis Elemanı), -LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı, -Kurye, -Güvenlik Görevlisi, -Aşçı Yardımcısı, -Şoför-Yük Taşıma, -Satış Danışmanı / Uzmanı, -Mobilya Döşeme Ustası, -Kasiyer.

NASIL BAŞVURU YAPILIR: İŞKUR’un açık iş ilanları tüm Türkiye genelinde il ve ilçelerde bulunan şube müdürlüklerinde iş ve meslek danışmanı aracılığı ile alımlar yapılacaktır. Ayrıca İŞKUR resmi internet sitesinden e-sube aracılığı ile e-devlet ile ya da yeni üye oluşturularak giriş yapılabilir

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