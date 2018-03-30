İşçiler feci şekilde çatıdan düştü! Yaralılar var

İstanbul Okmeydanı'daki Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin yenileme inşaatında çalışan 3 işçi çatıdan düştü. Yaralanan işçiler için olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İnşaat malzemeleri arasına sıkışan yaralı işçiler çıkartılmaya çalışılıyor.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi ulaştı. Sağlık ekipleri itfaiye merdiveni ile işçilerin bulunduğu yere çıkarak ilk müdahaleyi yaptı. Ardından işçiler sedyeye konularak itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.