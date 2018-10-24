İran'dan flaş Kaşıkçı açıklaması ABD olmadan...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünü "son yıllarda emsali görülmemiş sarsıcı bir cinayet" olarak değerlendirdi. Cinayetin tüm boyutlarıyla dünyaya aydınlatılması için Türkiye'den ayrıntılı soruşturma yürütmesini talep etti.

KARDEŞ VE DOST TÜRKİYE...

Bakanlar Kurulu'nda konuşan Ruhani, "Kardeş ve dost Türkiye devletinden bu konudaki soruşturma sürecini ince ve tarafsız bir şekilde yürütmesini istiyorum" dedi. İran Cumhurbaşkanı, ABD'nin desteği olmadan hiç bir ülkenin bu tip bir cinayeti işlemeye cesaret edemeyeceğini savundu.

ABD OLMADAN CESARET EDEMEZLER

Ruhani, "Günümüz dünyasında bu tip feci bir cinayetin planlanarak yapılması düşünülemez. ABD desteği olmadan bir ülkenin böyle bir cinayeti işlemeye cesaret edebileceğini düşünmüyorum" dedi

SUUDLAR AŞİRET DEVLETİNE BENZETTİ

Suudi yönetimini bir aşiret devletine benzeten Ruhani, "Ülkeyi yöneten bu aşiret, arkasına bir süper gücü alarak etrafına bir güvenlik çemberi kurmuş ve dünyadaki mahkemelerin onların işlediği cinayetlere karşı harekete geçmesine izin vermiyor" suçlamasında bulundu.