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İran'dan flaş Kaşıkçı açıklaması ABD olmadan...

İran'dan flaş Kaşıkçı açıklaması ABD olmadan...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suudi Arabistan’ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı ABD’nin koruması olmadan öldüremeyeceğini ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 13:15 - Güncelleme: 24-10-2018 13:47

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünü "son yıllarda emsali görülmemiş sarsıcı bir cinayet" olarak değerlendirdi. Cinayetin tüm boyutlarıyla dünyaya aydınlatılması için Türkiye'den ayrıntılı soruşturma yürütmesini talep etti.

KARDEŞ VE DOST TÜRKİYE...
Bakanlar Kurulu'nda konuşan Ruhani, "Kardeş ve dost Türkiye devletinden bu konudaki soruşturma sürecini ince ve tarafsız bir şekilde yürütmesini istiyorum" dedi. İran Cumhurbaşkanı, ABD'nin desteği olmadan hiç bir ülkenin bu tip bir cinayeti işlemeye cesaret edemeyeceğini savundu.

ABD OLMADAN CESARET EDEMEZLER
Ruhani, "Günümüz dünyasında bu tip feci bir cinayetin planlanarak yapılması düşünülemez. ABD desteği olmadan bir ülkenin böyle bir cinayeti işlemeye cesaret edebileceğini düşünmüyorum" dedi

SUUDLAR AŞİRET DEVLETİNE BENZETTİ
Suudi yönetimini bir aşiret devletine benzeten Ruhani, "Ülkeyi yöneten bu aşiret, arkasına bir süper gücü alarak etrafına bir güvenlik çemberi kurmuş ve dünyadaki mahkemelerin onların işlediği cinayetlere karşı harekete geçmesine izin vermiyor" suçlamasında bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Urfali 24 Ekim 2018 14:04 Misafir sende falci gibi niyet okuyorsun .anlasilan jhon uncle larini vok seviyorsun bak sakin ha onlari dost edinmeyiniz kurani kerimin ayetidir

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