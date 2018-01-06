İran'daki protestoları BMGK'ya taşıyan ABD'ye tepki

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşıdığı İran'daki protestolara desteğini bir kez daha gösterdi. Rusya ise konseyi "kötüye kullanmakla" eleştirdiği ABD'yi "sahte bahanelerle" İran'ın içişlerine karışmakla suçladı. Fransa olası bir müdahalenin ters tepeceğini belirtirken İngiltere olayların son bulması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK), ABD'nin isteğiyle İran'da yaşanan hükümet karşıtı protestoları ve İran yönetiminin sert müdahalesini görüşmek için toplandı. ABD'nin BM Daimi Büyükelçisi Nikki Haley, İran'ı insan hakları ihlalleri konusunda uyardı ve hiçbir hükümetin meşru olarak bu hakları reddedemeyeceğini söyledi.

ABD: İRAN HALKININ SESİ DUYULMALI

Tüm dünyanın İran'ı izlediğini belirten Haley, "Geçtiğimiz hafta İran'ın her yerinde yaşanan olaylara tüm dünyanın dikkat etmesi gerek. İran halkı en temel insan haklarını ifade ediyor, baskıcı İran yönetimine karşı, ülke genelinde seslerini yükseltiyor. Dünyanın İran halkının cesaretini alkışlaması gerekir. İran halkının sesi duyulmalı" dedi. Haley İran halkının kendi kaderlerini belirleme hakkı olduğunu belirtti.

RUSYA'DAN ABD'YE İSTİSMAR SUÇLAMASI

Başta Rusya olmak üzere, bazı ülkelerin temsilcileri ide ABD'nin İran konusunu Güvenlik Konseyi'ne getirmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Konunun İran'ın içişleri ile ilgili olduğunu belirten Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'yi İran protestolarını düzmece gerekçeler ile Güvenlik Konseyi'ne taşımakla suçladı. Kendi sorunları ile uğraşmasının İran'a bırakılması gerektiğini savunan Nebenzia, ABD'nin BM platformunu istismar ettiğini ve protestoları gerekçe göstererek İran nükleer anlaşmasının altını oymaya çalıştığını savundu.

FRANSA DA DESTEK VERMEDİ: Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre de, "İran halkının temel hakları ve özgürlüklerine saygı temelinde barışçı bir diyalog kurulmasının yolu sadece İranlılardan geçer" dedi.

Güvenlik Konseyi toplantısında söz alan İran'ın BM Daimi Temsilcisi Gholamali Khoshroo da ABD'nin İran'a karşı tavrını sert bir dille eleştirdi. Khoshroo, ABD'nin, konseyin daimi üyesi olarak gücünü kötüye kullandığını söyledi.