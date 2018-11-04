Instagram'ın hikaye kısmında çıkan reklamlar sinir bozdu!

Instagram, bugünlerde yeni bir reklam türünü kullanıcıların deneyimine sunuyor. Hikayeler için “Tanıt” adı verilen bu reklam türü, iş sayfalarının slayt gösterilerini daha çok kullanıcıya göstermesine olanak tanıyor.

Reklam verenler, hikayelerin hedef kitlesini ve konumunu istedikleri gibi belirleyerek kullanıcıların Instagram profiline veya web sitesine erişebilmelerini sağlıyor. Söz konusu özellik henüz test aşamasında ve kısıtlı kullanıcılara sunuluyor. Genel olarak kullanıcıların erişimine ne zaman açılacağı ise bilinmiyor. Yeni reklam türünün ekran görüntüleri ilk olarak sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından paylaşıldı.

Yani Instagram'da hikayeler kısmında gezinmek isteyen kullanıcılar, sıklıkla reklamlarla karşılaşacak. Bu da kullanıcıların moralini şimdiden bozmuş durumda.