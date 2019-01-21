İnşaatın çatı katında bulundu: Hemen polise haber verdiler!

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çatı katında tüfekle vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Olay, Yazı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir inşaat halinde olan binada oynayan çocuklar çatı katında yerde yatan bir erkek cesedi buldu. Çocukların ailelerine haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yapılan incelemede tüfekle yüzünden vurulan ve tanınmayacak halde olan gencin yanında bir adet de tüfek bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan cesedin 5 gündür kayıp olarak aranan Coşkun K.’ya ait olduğunu tespit etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.