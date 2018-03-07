İngiltere Dünya kupasından çekiliyor mu?

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının İngiltere'de bilinçlerini yitirmiş şekilde bulunmalarının ardından konuyla ilgili Londra'da Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı düzenlendi. Öte yandan İngiliz parlamentosunda milletvekillerine hitap eden Dışişleri Bakanı Johnson "bir devlet sorumluluğu tespit edilirse Majestelerinin hükümeti uygun ve güçlü bir şekilde yanıt verecektir” dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in başkanlık ettiği toplantıda May ile bakanları, polisin olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmayla ilgili bilgilendirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, toplantıya ilişkin detayların paylaşılmayacağı bildirildi.

Sergei Skripal, MI6 için çalışan eski bir Rus casusuydu

RUSYA AÇIKLAMA İSTEDİ

Rusya, İngiltere’de bilinç kaybıyla bulunan eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı hakkında İngiltere’den resmi açıklama talebinde bulundu.

Rusya’nın Londra Büyükelçiliğinden Rus haber ajansı TASS’a yapılan açıklamada, Salisbury kentinde bir alışveriş merkezinde bilincini yitirmiş halde bulunan eski Rus ajanı Skripal ve kızı Yuliya hakkında İngiltere’den bilgi istendiği belirtildi.

Rusya’ya, zehirlenen Skripal ve kızının durumu hakkında herhangi resmi bir bilgi verilmediğine işaret edilen açıklamada, "Skripal ve kızı etrafında yaşanan gelişmeler derin endişe uyandırıyor. İngiliz yetkililer ve emniyet güçleri derhal duruma müdahale ederek Rusya’nın şeytan gibi göstermesine yönelik girişimlerin önüne geçmelidirler." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İngiliz basınında yer alan iddialar nedeniyle Rus istihbaratının Skripal ve kızının durumun sorumlusu olarak gösterilmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

YANINDAKİ KIZI ÇIKTI

Skripal’in yanında aynı durumda bulunan kişinin, kızı Yulia olduğu belirlendi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, yoğun bakımda tedavileri devam eden 66 yaşındaki Skirpal ile 33 yaşındaki kızı Yulia’nın kanında "bilinmeyen bir madde" bulunduğu bildirildi.

İngiliz polisi baba ve kızın bulunduğu bankın yanı sıra bölgedeki bir restoran ile bir barı güvenlik kordonuna alırken, güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilen şüpheli bir erkek ile bir kadının da kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

İngiliz polisinden daha önce yapılan açıklamada, olayın soruşturulduğu ve herhangi bir suç işlenip işlenmediğinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği duyurulmuştu.

UYGUN VE GÜÇLÜ YANIT

İngiliz parlamentosunda milletvekillerine hitap eden Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "ne olduğu belirlenemeyen bir maddenin etkisinde kaldığı" iddia edilen Skripal’in durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve bu aşamada önyargılı olmanın yanlış olacağını belirten Johnson, “Parlamentoyu temin ederim ki eğer bu olayda bir devlet sorumluluğu tespit edilirse, Majestelerinin hükümeti uygun ve güçlü bir şekilde yanıt verecektir.” dedi.

İngiltere’de daha önce maruz kaldığı radyoaktif madde nedeniyle hayatını kaybeden bir diğer Rus ajanı Aleksandr Litvinenko’yu hatırlatan Johnson, “Bütün dünyadaki devletlere sesleniyorum, İngiltere toprağında masum canları almaya dönük hiçbir girişim yaptırımsız ve cezasız kalmayacak.” ifadelerini de kullandı.

DÜNYA KUPASINDAN ÇEKİLİYOR MU?

Bakan Johnson, bu bağlamda İngiltere'nin haziran ayında Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan çekilebileceği imasında bulundu.

Johnson, "Kendi adıma, Britanya'nın o organizasyonda normal şekilde temsilinin olacağını düşünmek zor görünüyor. Bunu kesinlikle değerlendireceğiz " ifadesini kullandı.

İngiltere’nin dünyanın en büyük futbol turnavasından çekilme ihtimali, dünya medyasına bomba gibi düşürken, Londra’dan konuya açıklık getiren bir mesaj geldi.

Dışişleri’nden yapılan açıklamada, Johnson’ın yorumlarının İngiltere futbol takımı değil, üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla ilgili olduğu belirtildi.

ESKİ RUS AJANI LİTVİNENKO'NUN ZEHİRLENMESİ

MI6 için çalışan bir diğer eski KGB ajanı Alexander Litvinenko, Londra'da bir otelde çayına karıştırılan radyoaktif Polonyum-210 maddesinden zehirlenerek 2006 yılında, 43 yaşında hayatını kaybetmişti.

Rusya, İngiltere’nin kimliklerini tespit ettiği suikastçıları İngiltere'ye iade etmeyi reddetmiş, olay iki ülke ilişkilerinde gerginliğe neden olmuştu.

Litvinenko'nun ölümüyle ilgili İngiltere'deki soruşturmayı yürüten bağımsız komisyon tarafından hazırlanan raporda, Polonyum-210'un sadece devlet imkanlarıyla üretildiğine işaret edilerek, Litvinenko'nun, iki eski Rus ajanı tarafından zehirlendiği kanaatine varıldığı ifade edilmişti.

Raporda, "Litvinenko'yu öldüren FSB operasyonu, muhtemelen FSB Başkanı Nikolay Patrushev ve Başkan Putin tarafından onaylandı." ifadesi dikkati çekmişti.

SKRİPAL KİMDİR?

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası verdi. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer aldı.

Skirpal'in daha sonra İngiltere’ye gelerek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtildi.

Rusya, Skirpal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Basındaki haberlerde Skirpal'in eşi ile oğlunun son birkaç yıl içinde trafik kazalarında öldükleri belirtilerek, Rus ajanın da İngiliz polisine, hayatından duyduğu endişeyle ilgili başvuruda bulunduğu iddia ediliyor.