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İngilizler Suriye savaşında tarih verdi

İngilizler Suriye savaşında tarih verdi

Suriye savaşında son dakika haberi... İngiliz Daily Telegraph gazetesi, İngiliz denizaltılarının Suriye'yi vurmak için Akdeniz'e açıldığını ileri sürdü. Gazeteye göre Suriye rejimi perşembe günü vurulacak. R

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 23:51 - Güncelleme: 12-04-2018 00:13

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik attığı tweetle tırmanan gerginlik tırmanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın uluslararası hukuktaki bütün yükümlülüklerine saygılı olduğunu açıklarken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü twitter'dan "Akıllı füzeler teröristlere doğru uçmalı" mesajını paylaştı. Gerginlikte son adım ise İngiltere'den geldi. Daily Telegraph gazetesi, İngiliz denizaltılarının Suriye'yi vurmak üzere füze menzili içine gönderildiğini aktardı.

Suriye'deki saldırının ardından "büyük bir karar vereceğini" açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın dün attığı "Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya" şeklindeki tweet, gerilimi iyice artırdı. Trump bu sert mesajından 40 dakika sonra bir tweet daha attı.

PARA PİYASALARINDA SERT HAREKETLER

Trump'ın bu tweeti ardından dünya para piyasalarında büyük hareketlilik yaşandı. Rusya ve Türkiye'de borsada düşüşler yaşanırken ilk tweetin ardından ikinci bir tweet geldi.

TRUMP'IN İKİNCİ MESAJI DAHA ILIMLI

Trump, bu tweetinde, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil en kötü seviyede. Bunun için bir neden yok. Rusya'nın ekonomisine yardım etmemiz için bize ihtiyacı var, bu çok kolay bir şey, tüm milletler birlikte çalışmalı. Silahlanma yarışını durdurun" ifadesini kullandı.

PUTİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyayı sarsan açıklamalarının ardından ilk kez konuştu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Putin, dünyadaki durumun endişe verici olduğunu söylerken, sağduyunun galip gelmesinin umut ettiğini aktardı.

"YASAL HÜKÜMETLERE DEĞİL TERÖRİSTLERE DOĞRU UÇMALI"

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, ABD Başkanı Trump'a yanıt verdi. Zaharova, "Akıllı füzeler yasal hükümetlere değil teröristlere doğru uçmalı" ifadesini kullandı.

İNGİLİZ GEMİLERİ HAREKETLENDİ

Bu arada Daily Telegraph gazetesi, İngiliz denizaltılarının Suriye'yi vurmak üzere füze menzili içine gönderildiğine ilişkin son dakika haberi geçti. Haberde İngiltere Başbakanı Theresa May'in denizaltıların gönderilmesi talimatını verdiği belirtilirken, saldırının perşembe gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

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