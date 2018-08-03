İncirlik'teki ABD askerleri için tutuklama talebi!

Avukat Toprak, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak İncirlik Üssü’ndeki ABD askerlerinin tutuklanmasını talep etti.

Savcılığa verilen dilekçede ABD’li askerlere “FETÖ Silahlı Terör Örgütünün amaçları ve prensipleri doğrultusunda faaliyet yürütmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasal Düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Milletinin egemenliğini tehlikeye atmak” suçlaması yöneltildi.

“15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE ROL ALAN ASKERLER TESPİT EDİLSİN: Avukatlar dilekçelerinde şu ifadeleri kullandı:“15 Temmuz Darbe girişiminde rol alan Adana İncirlik Hava üssünde görevli ve bu görevlilerden sorumlu Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı rütbeli şüpheliler ve tespit edilecek subaylar hakkında ekteki somut deliller ışığında soruşturma açılması, şüphelilere isnat edilen suçların vasıf ve mahiyeti, haklarında ki kuvvetli suç şüphesinin varlığı, yurtdışına kaçma ihtimalleri, delilleri karartma durumları, sabit ikametgah sahibi olmamaları gibi durumlar göz önünde bulundurularak haklarında derhal gözaItı kararı verilmesi, şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından, tutuklamaları için Adana Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmeleri talebidir.”

Dilekçede gözaltına alınması ve tutuklanması istenen isimler şöyle:

“1-General Joseph VOTEL (ABD Merkez Kuvvetler Komutanı)

2-General John F. Campbell (ABD Eski ISAF Komutanı)

3-Albay Richard H.Boutwell (Nevada 99.Hava Üssü Filo Komutanı)

4-Albay John C. Walker (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)

5-Albay Michael H. Manion (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)

6- Albay David Eaglen (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)

7-Albay David Trucksa (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)

8-Yarbay Timothy J. Cook (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)

9-Yarbay Mack R. Coker (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)

10-Başçavuş Thomas S. Cooper (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)

11-Başçavuş Vegas M. Clark (İncirlik - ABD Hava Kuvvetleri)

12- 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KATILAN VE TESPİT EDİLECEK DİĞER ABD’Lİ ASKERLER”