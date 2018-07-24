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İnce'den faiz tepkisi: Vatandaşın canı yanıyor

İnce'den faiz tepkisi: Vatandaşın canı yanıyor

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İnce, "Faizi artırmadık şovu yapabilmek için, döviz kurları fırlıyor ve vatandaşın ve şirketlerin canı yanıyor, milli gelirimiz azalıyor" dedi.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 16:05 - Güncelleme: 24-07-2018 16:07

Muharrem İnce, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a atıfta bulunarak "Merkez Bankası, seçimden ve yeni damat bakanın atanmasından sonraki ilk toplantısında faizi arttırmadı, aslında artıramadı. Bu karar bankanın bağımsızlık fonksiyonunun rafa kaldırıldığını da göstermiş oldu" dedi.

''MİLLİ GELİRİMİZ AZALIYOR''
"Enflasyon artıyorsa, faizlerin de artacağını bunların dışında bilmeyen mi var? Faizi artırmadık şovu yapabilmek için, döviz kurları fırlıyor ve vatandaşın ve şirketlerin canı yanıyor, milli gelirimiz azalıyor" diyen İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Merkez Bankası, döviz artışını tutabilmek için son 3 ayda 10 milyar doların üzerinde satış yaptı, ama kurları tutabilmek mümkün değil. Enflasyonu ve faizi kontrol edip, kurları dengelemek, günlük manipülasyonlarla, yalanlarla değil, iyi yönetimle olur. Türkiye maalesef kötü yönetimin ağır maliyetlerini ödemeye devam edecek."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 24 Temmuz 2018 17:08 ya fizikciden anca bu beklenir.

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KİMDİR ?
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE KİMDİR?

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce ve çocukları ile siyasi hayatına ilişkin biyografisi; Muharrem İnce 4 Mayıs 1964 Yalova doğumludur. Muharrem İnc

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