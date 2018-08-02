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İnce: Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamaz

İnce: Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamaz

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, olağanüstü kurultay ve imza tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 08:26 - Güncelleme: 02-08-2018 08:26

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, delegelere yönelik baskı, tehdit ve 'başka şeyler' olduğunu söylerken "Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamazlar. Bunları partiyi yıpratmak için söylemiyorum" dedi. Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan İnce'nin açıklamaları şöyle:

– Olağanüstü kurultay için en yüksek imzayı 548 ile MHP'de Meral Akşener toplamıştı. Bizim topladığımız imza sayısı 600'ün üzerinde. Üstelik baskı, tehdit ve başka şeyler de var.

'TEKLİFLER HAVADA UÇUŞUYOR'
– Belediyelerin, kurultay üyeleriyle doğrudan ilgisi var. ‘İşe alırız, partiye bina alırız, ihale veririz' teklifleri havada uçuşuyor.

'PARTİYİ YIPRATMAK İÇİN SÖYLEMİYORUM'
– Örnek vereyim: Eskişehir'de parti delegemiz Betül Duman baskılar yüzünden partiden istifa etti. Delege Kemal Yavuz'un son 10 gün içinde bir yakını Odunpazarı Belediyesi'nde işe girdi mi? Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamazlar. Bunları partiyi yıpratmak için söylemiyorum.

'621 İMZA OLURSA KURULTAY TOPLANMAYACAK MI?'
– Siyasi Partiler Kanunu diyor ki: Olağanüstü kurultay isteyenlerin sayısı delegelerin 4'te 1'inden az olamaz. Bu durum CHP'de farklı. CHP delegesinin yüzde 50 artı 1'inden fazla imza toplanması gerekiyor. 623 olunca kurultay toplanacak, 621 olunca toplanmayacak mı? Unutmayalım bu siyasal kurultaydır. Herkes imza sayısına takılıp kalıyor.

'BÜTÜN PARTİLER KURULTAY YAPIYOR
– Bana dönük eleştiriler arasında, ‘Yerel seçimler var. Olağanüstü kurultayın sırası mı?' var. İYİ Parti'nin önünde seçim yok mu? Olağanüstü kurultaya gidiyor. AKP'nin, Saadet Partisi'nin önünde seçim yok mu? Kurultay yapıyorlar. Biz neden yapamıyoruz?

'YENİLENELİM, GELİŞELİM, BAŞARILI OLALIM'
– Söylenen şu: ‘CHP yerel seçimde başarısız olacak, bekle, seçimden sonra genel başkan olursun.' İyi de, yerel seçimde niçin başarısız olalım? Yenilenelim, gelişelim, başarılı olalım.

‘PARTİ DAHA MI DEĞERLİ?'
– Bana dediler ki ‘Cumhurbaşkanı adayımızsın.' Bana cumhurbaşkanlığını teslim ediyorlar ama partiyi teslim etmiyorlar. Parti, Türkiye'den daha mı değerli?

– Şunu da söyleyeyim: Asla partiyi mahkemelerde süründürmeyeceğim. Öyle bir derdim yok. Ben CHP'ye bir yol sunuyorum.

'BEN YANLIŞI ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM'
– Benim derdim koltuk değil. Ben bir yanlışı anlatmaya çalışıyorum. Bu yerel seçimlerde kamyon duvara çarpacak. Uyarı görevimi yapıyorum.

‘1000 OY ALIRIM'
– Önceki kurultayda aday olduğumda, 126 imzayı bulup bulmadığımın tartışması yapıldı. Hatta 20 oyun bana sayılması için sözde kıyak yaptılar.

– 126 oy tartışmasının yapıldığı zaman ben delegelerimizden 447 oy aldım. Şimdi, 600 delegemiz adaylığım için imza verdiyse. Alacağım oy sayısı bin civarındadır. Bunu onlar da biliyor.

‘AKP, CHP'DEKİ BU YAPI KALSIN İSTİYOR'
– Ne yazık ki saray çevreleri ve bazı Atatürkçü geçinip gizli olarak saraya çalışan bir kesim CHP yönetiminin değişmesini istemiyor. Bu yapının kalmasını istiyor.

– Seçimin sonucunda AKP Sözcüsü Mahir Ünal'ın ‘Muharrem İnce lider olmuştur' açıklaması da buna hizmet etmekte. Sözüm ona beni yüceltiyor, ama gerçeği mevcut CHP yönetimini destekliyor.

'ÜNAL, CHP TABANINI YÖNETMEYE ÇALIŞIYOR'
– Çünkü böyle bir açıklamayla CHP tabanı mevcut yönetime sarılıyor. Yani her kurultay öncesinde ya da CHP yönetiminin zayıfladığı anlarda ya fezleke gönderiliyor ya soruşturma açılıyor. Mutlaka mağdur edilecek bir şey yapılıyor.

'YALANI ORTAYA ATNALAR CHP'Lİ'
– Benim için ‘Seçim gecesi insan içine çıkamayacak durumdaydı' yalanını ortaya atanlar da AKP'liler değil, CHP'lilerdi. Seçim sonuçlarını doğru anlamayıp kendi görevini yapamayanlar ‘Muharrem İnce niye konuşmadı' diye yıpratma kampanyası yaptılar. ‘Neden otele gittin' eleştirileri oldu.

– Aday olurken ben parti rozetini çıkarıp Türk Bayraklı rozetimi taktım. Parti genel merkezine gitseydim, ikinci tura kalmam diğer partilerden nasıl oy isteyecektim? Bu kararı parti yönetimiyle birlikte verdik.

‘ALDIĞIM OYLA OYUNLARINI BOZDUM'
– İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı partimize 1 milyon 200 bin üyeyle seçeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı da üyeler seçecek. Ayrıca barolar, odalar, bu ön seçimde oy kullanacak.

‘KİMSEYİ TASFİYE ETMEM'
– Bana partili arkadaşlar tarafından şu soru yöneltiliyor: Sen gelirsen parti üst yönetimini tasfiye edecek misin? Asla. Bugün partiyi yönetenler de arkadaşlarımız.

– Bizim iddiamız mevcut yönetimden daha iyi yöneteceğimiz iddiasıdır. Daha demokratik, daha şeffaf bir yönetim. Örneğin, hemen tüzük ve program kurultayını toplayacağız. Kurultayımız bir hafta sürecek. Örgütü öne çıkaracağız.

'ASLINDA BEN ŞUNU BEKLEDİM…'
– Aslına bakarsanız ben seçim sonrasında şunu bekledim: ‘Arkadaş, sen bizim cumhurbaşkanı adayımızdın. Bir kampanya yürüttük, eksiğiyle, fazlasıyla. Al sana genel merkezden bir oda. Olağan kurultaya kadar beraber iş yapalım. Yerel seçimlere birlikte hazırlanalım. Sen de karar süreçlerinin içinde ol. Gerekirse gayri resmi MYK ve Parti Meclisi'ne katıl.'

– Ama bunların hiçbirini yapmadıkları gibi beni yıpratmanın peşine düştüler. ‘Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmezmiş. Beklentinin altında oy aldı' sözleri. Bunlar hep tahrik edici laflardır.

‘YÜZDE 31 OY ALINCA…'
– CHP yönetimi beni cumhurbaşkanı adayı yaparken herhalde şöyle düşünmüş: ‘Meral Akşener ikinci olur, Muharrem İnce de üçüncü olur. Siyaset sahnesinden çekilip gider.' Yüzde 31 oy almamla oyunları bozulmuştur. Gördüğüm bu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ekerol 02 Ağustos 2018 09:22 İnce ince senin alkollü rezillik lerini yayınlasalar bu millete nasıl anlatacaksın kendini ve rezillik lerini.

    CEVAP YAZ 1 0
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Muharrem İnce
MUHARREM İNCE KİMDİR?

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce ve çocukları ile siyasi hayatına ilişkin biyografisi; Muharrem İnce 4 Mayıs 1964 Yalova doğumludur. Muharrem İnc

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