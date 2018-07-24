IMF'den enflasyon tahmini: Yüzde 1 milyon

IMF Batı Yarımküresi Dairesi Müdürü Alejandro Werner, "Venezüella'da enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 1 milyona ulaşmasını, ülkede Almanya'da 1923 yılında ve Zimbabwe'de 2000'li yılların sonlarındaki gibi bir durumun yaşanmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Venezüella'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Venezüella'da tüketici fiyatları bu yıl yüzde 46.305 arttığı belirtilmişti.