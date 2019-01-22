İlk maçı Cumhurbaşkanı Erdoğan izleyecek! İşte 4 büyüklere cehennem olacak stat

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eryaman Stadı'nın 28 Ocak Pazartesi günü oynanacak MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçıyla açılacağını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, yapımında sona yaklaşılan 22 bin kişilik statta incelemelerde bulundu. Kasapoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki de eşlik etti.

Sahada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Gerçekten her yönüyle dört dörtlük stadı hep birlikte gezdik. İnşallah, önümüzdeki pazartesi günü Ankaragücü-Alanyaspor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak." dedi.

''DEVRİM DOLU YILLAR OLDU''

"Bizler için çok mutlu bir an." diyen Kasapoğlu, "Malumunuz son 17 yıl, saygı değer Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor ve sporcu için çok anlamlı, devrim dolu yıllar. Bu devrim dolu yılların bir parçası olarak da şu an Ankara Eryaman Stadı'ndayız. Türkiye, dünyanın en modern, yeni tesislerine sahip. İnşallah spor hamlemizle birlikte yeni dönemde sporumuzu elbirliğiyle başarıya ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

''CUMHURBAŞKANIMIZIN EMEKLERİ BÜYÜK''

Kasapoğlu, Eryaman Stadı'nın bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Özellikle son teknik konulardaki takibi ve öncülüğüyle saygı değer Cumhurbaşkanımızın gerçekten çok büyük emekleri var. Kendilerine şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Özhaseki başkanımız son süreçte bize bu konuda çok destek oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte Ankara'ya yönelik projelerini biz de bakanlık olarak sporu tabana yayma ve sportif başarı anlamında destekleyeceğiz. Seçim süreci sonrasında çok güzel projelerimiz var. Kendisine de özellikle son süreçteki destekleri nedeniyle teşekkür ederiz. Bugün de o sevinci kendisiyle paylaşma imkanı bulduk. Ankaramıza, Türk sporumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Centilmenlik dolu, rekabetin dostça, kardeşçe yaşandığı maçlara sahne olması dileğiyle."

Bakan Kasapoğlu, MKE Ankaragücü'nün cumartesi günü statta antrenman yapacağını da sözlerine ekledi.

ERDOĞAN DA İZLEYECEK

Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında Eryaman Stadı'nda 28 Ocak Pazartesi günü oynanacak MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlemesi bekleniyor.