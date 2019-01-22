  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun bilimle buluşturur
eposta yazdır zoom+ zoom-

İlk maçı Cumhurbaşkanı Erdoğan izleyecek! İşte 4 büyüklere cehennem olacak stat

İlk maçı Cumhurbaşkanı Erdoğan izleyecek! İşte 4 büyüklere cehennem olacak stat

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eryaman Stadı'nın 28 Ocak Pazartesi günü oynanacak MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçıyla açılacağını bildirdi. Eryaman Stadı'ndaki ilk karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlemesi bekleniyor.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 22-01-2019 08:37 - Güncelleme: 22-01-2019 08:37

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eryaman Stadı'nın 28 Ocak Pazartesi günü oynanacak MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçıyla açılacağını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, yapımında sona yaklaşılan 22 bin kişilik statta incelemelerde bulundu. Kasapoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki de eşlik etti.

Sahada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Gerçekten her yönüyle dört dörtlük stadı hep birlikte gezdik. İnşallah, önümüzdeki pazartesi günü Ankaragücü-Alanyaspor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak." dedi.

''DEVRİM DOLU YILLAR OLDU''
"Bizler için çok mutlu bir an." diyen Kasapoğlu, "Malumunuz son 17 yıl, saygı değer Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor ve sporcu için çok anlamlı, devrim dolu yıllar. Bu devrim dolu yılların bir parçası olarak da şu an Ankara Eryaman Stadı'ndayız. Türkiye, dünyanın en modern, yeni tesislerine sahip. İnşallah spor hamlemizle birlikte yeni dönemde sporumuzu elbirliğiyle başarıya ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

''CUMHURBAŞKANIMIZIN EMEKLERİ BÜYÜK''
Kasapoğlu, Eryaman Stadı'nın bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Özellikle son teknik konulardaki takibi ve öncülüğüyle saygı değer Cumhurbaşkanımızın gerçekten çok büyük emekleri var. Kendilerine şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Özhaseki başkanımız son süreçte bize bu konuda çok destek oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte Ankara'ya yönelik projelerini biz de bakanlık olarak sporu tabana yayma ve sportif başarı anlamında destekleyeceğiz. Seçim süreci sonrasında çok güzel projelerimiz var. Kendisine de özellikle son süreçteki destekleri nedeniyle teşekkür ederiz. Bugün de o sevinci kendisiyle paylaşma imkanı bulduk. Ankaramıza, Türk sporumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Centilmenlik dolu, rekabetin dostça, kardeşçe yaşandığı maçlara sahne olması dileğiyle."

Bakan Kasapoğlu, MKE Ankaragücü'nün cumartesi günü statta antrenman yapacağını da sözlerine ekledi.

ERDOĞAN DA İZLEYECEK
Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında Eryaman Stadı'nda 28 Ocak Pazartesi günü oynanacak MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlemesi bekleniyor.

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İlk maçı Cumhurbaşkanı Erdoğan izleyecek! İşte 4 büyüklere cehennem olacak stat haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 22 Ocak 2019 09:13 Cehennem olacak stat ne laaa,milletin zaten kafası bozuk,nereye gideceğini bilmiyor ,çoğu kendi ülkesine ihanet edenleri terörü destekler hale getirilmiş,ne bu cehennem stadı yok cehennem sıcakları gibi abidik gubudik cümleler kuruyonuz

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro