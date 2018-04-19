İlhan Kesici kimdir? CHP'nin adayı mı?

Türkiye 24 Haziran'da bir kez daha sandığa gidiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teklifiyle start alan erken seçim tartışmalarına son noktayı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu. Beştepe'deki zirve sonrası Erdoğan, seçimlerin 24 Haziran'da yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından MHP lideri Bahçeli, twitter'dan ittifakının adayının Erdoğan olduğunu tekrarladı. İkinci açıklama ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Partisinin henüz seçimlere girip girmeyeceği bile belli olmayan Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

CHP'NİN ADAYI KİM OLACAK?

Saadet Partisi'nin Abdullah Gül ile görüşüleceğini açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği CHP'den ise önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda adayın belirleneceği açıklaması geldi.

CHP kulislerinde çok sayıda adayın ismi geçse de en güçlü adayın İlhan Kesici olduğu belirtiliyor. 22 Kasım'da doğan Kesici ilk, orta ve lise eğitimini doğum yeri olan Sivas'ta tamamladı. Kesici sonrasında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Bunun yanında İngiltere'de bulunan Bradford Üniversitesi'nde de ekonomik kalkınma altyapı projeleri ve kamu yüksek yöneticiliği alanlarında eğitim aldı. 1972-1977 yılları arasında da Devlet Demiryolları'nda proje başmühendisliği ile daire başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1977-1981'de de Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) iktisadi planlama dairesi ulaştırma-haberleşme sektörü uzmanı olarak çalıştı.

1981-1984'de de DPT'de kamu yatırımları daire başkanı oldu. Öte yandan 1987-1990'da müsteşar müşaviri, 1991-1993'de de DPT müsteşarlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliği yaptı. Daha sonra siyasete atılarak 1995 yılında yapılan seçimlerde Anavatan Partisi'nden Bursa milletvekili seçildi. 22 Mayıs 2007 tarihinde de Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Aynı yıl içerisinde yapılan seçimlerde de CHP'den İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 28 Eylül 2010'da da partisinden istifa etti. Fakat 2015 yılında tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan İlhan Kesici, aynı sene içerisinde yapılan Türkiye genel seçimlerinde yeniden İstanbul milletvekili olmuştur.