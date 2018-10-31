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İlginç karar: Polisler iki hafta boyunca ceza kesmeyecek!

İlginç karar: Polisler iki hafta boyunca ceza kesmeyecek!

Belçika’da hükümetle talepleri konusunda problem yaşayan polisler, 2 hafta boyunca trafikte ceza kesmeyeceklerini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 22:05 - Güncelleme: 31-10-2018 22:15

Belçika’da hükümetle emeklilik yaşı ve hastalık izinleri konusunda problem yaşayan polisler ilginç bir protestoya imza atmaya hazırlanıyor. Belçika gelenindeki polislerin yer aldığı ve resmi olmayan bir sosyal medya sayfasında yapılan duyuruda, polislere hükümete tepki amaçlı, 2 hafta boyunca trafikte ceza kesmeme çağrısında bulunuldu.

21 bin 965 üyesi bulunan sayfada paylaşılan ve pek çok polis tarafından destek gören gönderide, “Yetkili mercilere öfkeliyiz, tepkimizi ortaya koymak için iki hafta boyunca trafik kurallarını uymayan araç kullanıcılarına ceza kesilmeyecek” ifadeleri yer aldı.

Konu hakkında açıklamada bulunan polislerden Pascal Rombaux ise, “Polis sendikası iki hafta boyunca trafik kurallarını uymayanlara ceza kesmeyecek olan polis eylemine sıcak bakmadığı gibi olumlu da karşılamadı. Ama binlerce polis ise eyleme katılacağını belirtti. Maalesef İçişleri Bakanı Jan Jambon sessimize kulak vermiyor” ifadelerini kullandı.

Rombaux açıklamasının devamında birçok yetkili merci ile iletişime geçmeye çalıştıklarını fakat bir dönüş almadıklarını belirterek, “Trafik kurallarını uymayan araç kullanıcılarına kesilen cezalar ile hükümete maddi kaynak sağlıyoruz. Başbakan sessimizi duymak istemiyor ise bizde tepkimizi böylece ortaya koymuş olacağız. İçişleri Bakanı Jan Jambon ve milletvekillerine birer mektup gönderdik. Fakat hiçbir olumlu sonuç alamadık. Biz de tek çözüm olarak gördüğümüz 2 hafta boyunca trafik kurallarını uymayan araç kullanıcılarına ceza kesmeme protestomuzda karalıyız” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • tunahan 31 Ekim 2018 22:22 Demokrasiye bak be, biz de bırak sendikayı böyle birlik olmak bile hayal.

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