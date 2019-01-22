İlaç alacaklar dikkat eczaneler artık kabul etmeyecek

SGK’dan yapılan açıklamada sağlık sistemi sunucuları kullanan müesseselerin 1 Şubat 2019 tarihine kadar sunucularında gereken önlemleri alması istendi. SGK kağıt ilaç raporlarının bu tarihten itibaren kabul edilmeyeceğini açıkladı.

SGK’dan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: Sağlık raporlarının MEDULA sistemini kullanan tüm sağlık hizmeti sunucularında (2. ve 3. Basamak) 01 Kasım 2011 tarihinden itibaren, Aile Hekimliklerinde ise 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren “e-rapor” olarak çıkarılması zorunlu hale getirilmiş olup “manuel(kağıt)” ilaç raporları kabul edilmemektedir. Sistemsel alt yapı eksikliği nedeniyle “e-rapor”olarak çıkarılmasının zorunlu olmadığı sağlık hizmeti sunucularınca 01 Şubat 2019 tarihinden itibaren düzenlenen “manuel(kağıt)” ilaç raporları, sistemsel alt yapı çalışmalarının tamamlanması nedeniyle Kurumumuzca kabul edilmeyecektir.

İLAÇ RAPORLARI SÜRESİ SONUNA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Bu tarihten itibaren tüm sağlık hizmeti sunucularında ilaç sağlık raporlarının “e-rapor” olarak düzenlenmesi gerekmekte olup bu tarihten önce düzenlenen “manuel(kağıt)” ilaç raporları süresi sonuna kadar geçerli olacaktır. Ayrıca tüm sağlık hizmeti sunucularınca “e-rapor” olarak çıkarılan ilaç sağlık raporlarının 01 Mart 2019 tarihinden itibaren Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmış olması zorunludur. Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmayan e-raporların sistemden çıkarılmasına izin verilmeyecektir. Hasta mağduriyetlerinin yaşanmaması için tüm sağlık hizmeti sunucularınca gereken önlemin alınması hususunda, İlgililere önemle duyurulur.