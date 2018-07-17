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İkinci Çiftlik Bank vâkası mı yaşanıyor?

İkinci Çiftlik Bank vâkası mı yaşanıyor?

Yalova’daki Esenköy Yalova Doğa Termal Tatil Köyü projesine para yatıran ancak inşaatın bir türlü başlamaması nedeniyle mağdur olan kişiler dolandırıcılık suçlamasıyla şikayette bulundular.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 17:32 - Güncelleme: 17-07-2018 17:32

Yalova’daki Esenköy Yalova Doğa Termal Tatil Köyü projesinden devre mülk aldıklarını ancak 3 yıldır inşaatına başlanılmadığı için mağdur olduklarını belirten yaklaşık 50 kişi, 4 grup şirketi ve 12 şahıs hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işledikleri iddiasıyla şikayetçi oldu. Adliye önünde basın açıklaması yapan grup ‘Yalova’da 2. Çiftlik Bank vizyonda’ yazılı dövizler açarak basın açıklaması yaptı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaklaşık 50 kişinin verdiği suç duyurusu dilekçesindeki detaylara göre olay şöyle gerçekleşti: “Sayısı 2 bin 500 kişiyi bulan mağdurlar, satış vaadi sözleşmesi ile Esenköy Yalova Doğa Termal Tatil köyü projesinden 15 Mayıs 2015’ten itibaren devre mülk satın aldı. Aradan 3 yıl geçmesine rağmen yapılması vaad edilen tatil köyünün inşaatına başlanılmadı. Fakat projelerin maketleri üzerinden satış yapılmaya devam edildi. Dilekçede bir dolandırıcılık şebekesinin ağına düştüklerini ileri süren mağdurlar, söz konusu satışların farklı şirket ve şahıs isimleri üzerinden yapıldığını bir firma ismi eskidiğinde diğerine geçtiklerini belirtti. Yalova Esenköy ve Armutlu üzerinde imar alınamaz araziler geçici olarak satın alındı ve mağdurlara satıldı. Teslim tarihi yaklaşınca ise proje akıbeti ifşa olduğunda başka bir isme geçildiği kaydedildi. Dini duyguları suiistimal edilerek mağdur edildiklerini belirttikleri suç duyurusu dilekçesinde icra ve tüketici davalarının sonuçsuz kaldığını, davalar bitene kadar ilgili şirketlerin el değiştirdiğini ya da kapandığını ifade ettiler.

Doğa Termal Şirketinin bin üyesinden 15’er bin lira alarak toplamda 15 milyon lira para topladıkları belirtilen dilekçede bu paraların anlık olarak başka hesaplara aktarılarak şirket hesaplarının içi boşaltıldığı kaydedildi. Son bir ay içerisinde dolandırıldıklarını anladıklarını belirten mağdurlar ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan şüphelilerin cezalandırılmasını istedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • d21 17 Temmuz 2018 17:38 kısa yoldan para kazanayım, kara geçeyim bilmem ne olayım açgözlü kişilerin sonu... hiç acımadım!

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