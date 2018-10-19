İki oğlunu öldüren baba 'benden değiller' demişti! Rapor çıktı...

İSTANBUL Üsküdar’da çocukları Ahmet ve Onur Güleryüz’ü öldüren Orçun Güleryüz’ü ise yaralayan baba Aslan Güleryüz’ün, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Aslan Güleryüz cezaevinden getirilirken, eşi Songül Güleryüz, yaraladığı oğlu Orçun Güleryüz ve kızı Nur Kıyak da salonda hazır bulundu.

BENDEN DEĞİL DİYORDUN YA RAPORLAR GELDİ... Mahkeme Başkanı sanık Aslan Güleryüz’e, “Aslan bu çocuklar benden değil diyordun ya. Rapor geldi, üçünün de testleri yapıldı. Çocukların hepsi sendenmiş” diyerek, çocukların sanıktan olduğuna ilişkin DNA raporunun kriminal labaratuvardan geldiğini tutanağa geçirdi.

EŞİ RAPORU DUYUNCA KENDİNİ KAYBETTİ... Raporun okunması üzerine sanığın eşi Songül Güleryüz, oturduğu masanın üzerine vurarak, “Gördün mü? Ben sana söylemedim mi? Utan, utan” diyerek bağırdı ve duruşma salonundan çıkarıldı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ... Mahkeme mahkeme başkanı, sanık Aslan Güleryüz’ün Adli Tıp Kurumu’ndan cezai ehliyetinin tespiti için sevkinin kararlaştırıldığını belirterek, Adli Tıp Kurumu’nun 26 Kasım 2018’e randevu tarihi verdiğini belirtti. Söz verilen sanık Aslan Güleryüz, pişman olduğunu söyledi.

NE İSTEDİN ABİLERİMDEN... Duruşmanın sonunda izleyici kısmında bulunan Aslan Güleryüz'ün kızı Nur Kıyak, "Allah senin gibi babanın belasını versin. Ben sana 20 yıl baba dedim. Sen benim ağabeylerimden ne istedin" diye bağırdı.