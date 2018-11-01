İddialar ve iftiralar!..

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Süleyman ÖZIŞIKsuleyman@internethaber.com @slymnoz rss
Ben adamın "özel kalem harcaması" adı altında 6 ayda 26 milyon parayı iç ettiğini söylüyorum. Kendisi çıkıp kamuoyuna cevap vereceğine, bölgesinde parayla satın aldığı birkaç yerel tetikçiyi üstüme salıyor.
Bana saldıran gazetecilerde birazcık akıl olsa eyvallah diyeceğim.
Hiçbiri, "Böyle bir harcama yapılmadı, yalan yazıyorsun" demiyor, diyemiyor.
Ya peki ne diyorlar?
"Süleyman Özışık kafayı Balıkesir'e taktı. Zekai Kafaoğlu gelmeden önce Balıkesir'den yüklü paralar kazanıyordu. Hatta eski Başkan Edip Uğur'a aylık 75 bin liraya danışmanlık yapıyordu. Zekai Kafaoğlu kendisine iş vermeyince saldırganlaşmaya başladı" diyorlar.
Hakaret etmek istemiyorum ama bunlarda gerçekten zekâ yok be kardeşim!
Yahu, eğer ben Balıkesir Belediyesi'nden daha önce tomarla para kazanmışsam, o zaman kazandığım bu paraların bilgisi dokümanı Zekai Kafaoğlu'nun elinde var demektir. Bir talimatla o dokümanları çıkartır ve kamuoyunun önüne koyar.
Beni de aleme rüsva eder!
Hatta buradan Balıkesir Belediyesi'nin yetkililerine sesleniyor, dahası açık mektup yazıyorum. Benim, Balıkesir Belediyesi'nden kurulduğundan bugüne kadar kaç para aldığımı kamuoyuna belgesiyle açıklayın!
Derhal açıklayın!
Ve siz…
Siz gazeteci değil misiniz siz kardeşim? Zekai Kafaoğlu'na soracağınız tek soru karşılığında bugüne kadar belediyeden kaç lira aldığımı kolayca öğrenebilirsiniz.
Sorsanıza!..
Zekai Kafaoğlu'nda da birazcık şeref ve namus var ise milletin karşısına çıksın, "Bu Süleyman Özışık var ya bu Süleyman Özışık. Benden ya da bana yakın birinden şu adreste, şu kişiler aracılığıyla şu kadar para istedi. Vermeyince bana saldırmaya başladı" desin.
Hatta Türkiye'deki bütün belediye başkanlarına sesleniyorum. Siz de aynısını yapabilirsiniz!
Ben, "Yazmasın" diye ricaya gönderdiği aracıların ismini, ve kendi telefonundan beni aramasına rağmen telefonlarına çıkmadığımı bir çırpıda ispatlarım.
O da çıkıp benimle ilgili ne iddia var ise ispatlayacak. Ya da adam gibi çıkacak, "Süleyman Özışık'ın ne bizden ne de belediyemizden bir talebi olmamıştır" diyecek. Yok öyle üç kuruş parayla beslediği tetikçileri üzerime salmak.
Ben bunun altında kalmam, geri adım da atmam!
Ben, "26 milyon parayı özel kalem harcaması adı altında iç" etti diye iftira mı atıyorum. E, mahkeme orada. İftira attığımı, böyle bir şeyin aslı astarı olmadığını belirtip hakkımda suç duyurusunda bulunsun ya!
Yüreği yetiyorsa yapsın bunu!
Bakın, altını çizerek bir not düşüyorum şuraya...
Benim bahsettiğim 26 milyon var ya. O iç edilen diğer devasa paraların yanında devede kulak kalır, kulak!
21B ihalesiyle ve yüzde 30 kırımla kimlere 300 milyonlar aktarılmaya çalışıldı? Teknik takibe kimler takıldı, kimler emniyette sorguya alındı? Zekai Kafaoğlu hangi gerekçelerle ifadeye çekildi? Belediye Başkanı'nın oğlu nasıl oldu da bir anda Mado zincirleri açmaya başladı? İki yıl önce banka kredisini ödeyemeyen başkan bir anda nasıl oldu da kendisine, çocuğuna milyonluk arabalar almaya başladı?
Siz bunların hesabını soracağınıza, tetikçilik amacıyla kullandığınız gazete üzerinden bana saldırıyorsunuz. Ben ortaya belgeli bir iddia koyuyorum. Sizin işiniz o iddiayı araştırmak değil mi? Yapıldığı iddia edilen yolsuzluğun izini sürmek değil mi sizin işiniz?
Ama hiç merak etmeyin siz!
Ortaya attığınız iddiaları mahkeme huzurunda tek tek ispat etmek zorunda kalacaksınız. Zekai Kafaoğlu'nun da sizin de peşinizi bırakmayacağım bundan emin olabilirsiniz!
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İddialar ve iftiralar!.. Ben adamın "özel kalem harcaması" adı altında 6 ayda 26 milyon parayı iç ettiğini söylüyorum. Kendisi çıkıp kamuoyuna cevap vereceğine, bölgesinde parayla satın aldığı bir kaç yerel tetikçiyi üstüme salıyor.Süleyman ÖZIŞIK suleyman@internethaber.com
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