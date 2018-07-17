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İddia: YPG'liler ABD'nin verdiği silahları karaborsada satıyor

İddia: YPG'liler ABD'nin verdiği silahları karaborsada satıyor

ABD, YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) silah yardımını artırırken söz konusu silahların YPG'liler tarafından karaborsada satıldıkları ileri sürüldü.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 15:04 - Güncelleme: 17-07-2018 15:05

Arapça Daily Sabah'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre YPGliler kendi masraflarını karşılamak için ABD yapımı silahlarını karaborsada satıyor. 

Haberde "YPG'liler, ABD'ye silahlarını teslim etmeye başladıklarında Türkiye'nin kendilerine yeni bir operasyon başlatabileceğinden korkuyor. Bu yüzden silahlarını aynı bölgede faaliyet yürüten başka gruplara satıyor" ifadeleri aktarıldı.

EN AZ 5000 TIR SİLAH GÖNDERİLDİ
ABD, şimdiye kadar çok sayıda ağır ve hafif silah DSG'ye göndermişti. En son geçen hafta 200 TIR'la yaptığı sevkiyatla birlikte, şimdiye kadar en az 5000 TIR silah göndermiş oldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • nuriye gulmen 17 Temmuz 2018 15:28 ANKARA KIZILAYDA KONUR SOKAKTA PKK YANDASLARI PKK BAYRAGI ACIP ABDULLAH OCALAN ICIN EYLEM YAPIYORLAR BU HAINLERI OLDURESIYE DOVUN COK SERT SALDIRIN ACIMAYIN

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