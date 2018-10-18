  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

İdam edilmeyi bekleyen 81 kişi için infazcı aranıyor

İdam edilmeyi bekleyen 81 kişi için infazcı aranıyor

Zimbabve'de hakkında idam cezası kararı verilen 81 kişinin infazı, ülkede resmi infazcı olmaması sebebiyle 2005 yılından bu yana erteleniyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-10-2018 16:24 - Güncelleme: 18-10-2018 16:24

Afrika ülkesi Zimbabve, ülkede 2005 yılından bu yana idam edilmeyi bekleyen 81 kişi için infazcı aradığını duyurdu.

SON İNFAZCI 2006'DA EMEKLİYE AYRILDI
Son infazcının 2006 yılında emekliye ayrıldığı Zimbabve'de hükümet tüm çabalara rağmen bir türlü infazcı alımı yapamadı.

Zimbabve'de verilen idam kararları genellikle ip ile asılarak gerçekleştiriliyor. Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana 50 kişi başvursa da infazcı olabilmek için yeterli kriterleri taşıyan aday bulunamadı.

Zimbabve Yasaları'na göre 21 yaşın altında ve 70 yaşın üstünde olan sanıklar idam edilemiyor. Zimbabve'de yapılan bir araştırma, halkın yüzde 80'inin idam cezasının kaldırılması için destek vereceğini ortaya koyuyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İdam edilmeyi bekleyen 81 kişi için infazcı aranıyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ev sahibi 18 Ekim 2018 16:36 ben giderim resmi infazcı oluurm

    CEVAP YAZ 1 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro