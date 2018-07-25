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İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları NVI sonuç sorgulama sayfası

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları NVI sonuç sorgulama sayfası

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklanıyor. 1117 personel alımı sonuçları bugün www.icisleri.gov.tr adresinden online olarak açıklanacak. İçişleri Bakanlığı Nüfus Müdürlüğü personel alım sonuçlarının ardından sözlü sınava girecek adaylar için sınav yeri bilgisi ilerleyen günlerde açıklanacak.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 13:13 - Güncelleme: 25-07-2018 13:13

İçişleri Bakanlığı personel alım sonuçları bugün açıklanıyor. 1117 memur alacağını duyuran ve adayların başvurusunu alan İçişleri Bakanlığı Nüfus Müdürlüğü bölümünde çalışacak memur adaylarının isimlerini bugün açıklayacak. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler açıklandığında haberimizde olacak. 

SONUÇLAR NASIL KONTROL EDİLECEK: Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler 25 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecek. Sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

SÖZLÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK: Giriş(sözlü) sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlü katılım listeleri, sınav yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler Bakanlığın (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri Bölgesel Sınav Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ: Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinin “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV YERİ: Giriş(sözlü) sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Müracaatlar tamamlandıktan sonra adaylar il tercihlerine göre lisans mezunları KPSSP(3) puan türü ve ön lisans mezunları ise KPSSP(93) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, her il için KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar aday, giriş(sözlü) sınavına katılmaya
hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler 25 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.

Bölgesel sınav komisyonları, sınav başvuru belgelerini teslim eden adayların, gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol edeceklerdir. Şartları taşıyan adaylar, giriş(sözlü) sınavına alınacaktır. Süresi içerisinde başvuru belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belgeler üzerinde yapılan incelemede şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, giriş(sözlü) sınavına alınmayacaktır.

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