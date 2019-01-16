İbrahim Tatlıses eşleri kaç kere evlendi ilk eşi Adalet Hanım kim?

İbrahim Tatlıses her döneme damga vuran ve özel hayatı ile sık sık konuşulan isimlerin başında geliyor. Peki İbrahim Tatlıses kaç kere evlendi, eşleri kim, ilk eşi resmi nikahı olan Adalat Hanım kim soruları ise akıllara takıldı. İbrahim Tatlıses 1 tanesi resmi olmak üzere toplam 4 evlilik yaptı. İlk eşi Adalat Hanım ve 3 çocuğu var. Daha sonra ikinci evliliğini Perihan Savaş ile yaptı bu evlilikten Melek Zübeyde adında bir kızı oldu. Üçüncü evliliğini ise Derya Tuna ile yaptı bu evlilikten İDO dünyaya geldi. Son evliliğini ise Ayşegül Yıldız ile yaptı. Ayşegül Yıldız'dan da Elif Ada adında bir kızı oldu. Yıllar sonra ise Tatlıses'in bir kızı daha olduğu ortaya çıktı. Şarkıcı Dilan Çıtak, Tatlıses'in bir dönem aşk yaşadığı Işıl Çıtak'ın kızıydı.

Hayatında birçok evlilik geçiren İbrahim Tatlıses'in eşleri ve çocukları merak ediliyor. İbrahim Tatlıses'in ilk evliliği olan Adalet Tatlıses uzun yıllar sonra görüntülendi. İbrahim Tatlıses eşleri ve çocuklarıyla ilgili tüm detaylar internethaber'de.

İLK EVLİLİĞİ: İbrahim Tatlıses, şöhret basamaklarını henüz tırmanmaya başlamadığı yıllarda, ilk ve tek resmi evliliğini Urfa’da üç çocuğunun annesi (Ahmet, Gülden, Gülşen) Adalet Tatlıses ile yaptı. Şanlıurfa'da yaşayan Adalet Tatlıses ve İbrahim Tatlıses'in 3 çocuğu bulunuyor.

Ahmet, Gülden, Gülşen adlı 3 çocuğu Adalet Tatlıses'ten olan İbrahim Tatlıses, evlatlarıyla sık sık görüşüyor. İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet ile arkadaş gibi oldu. Hatta Ahmet bir dönem babası İbrahim Tatlıses'in korumalığını bile yaptı.

İbrahim Tatlıses daha sonra Adalet Tatlıses ile yollarını ayırdı. Tatlıses 1978 yılında "Ayağında Kundura" filmiyle de sinemaya girdi. 1979'da oynadığı "Kara yazma" filminde Perihan Savaş'la tanıştı. Birlikteliğin sonucunda Melek Zübeyde adında kızları olurken bu birliktelik 1983 yılındaki "Günah" filmine kadar sürdü.

İKİNCİ EVLİLİĞİ: Perihan Savaş o dönemde İbrahim Tatlıses'ten şikayetçi olmuştu. İddialara göre İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş'ı kaçırttırmış ve 7 saat gitmesine izin vermemişti. Uzun zamandır görüşmeyen ikili en son olarak kızları Melek Zübeyde'nin çocuğu olunca bir araya geldiler. İkilinin ayrılma sebebi hem darp hem de İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı Derya Tuna oldu.

EN POPÜLER AŞK: Perihan Savaş'tan ayrılan İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ile aşk yaşamaya başladı. Büyük aşk olduğunu İbrahim Tatlıses kendi şu sözlerle ifade ediyor: Bir tek Tuna'ya şarkı yazdım gerisi yalan.

Derya Tuna alışık olduğumuz ataerkil aile yapısını yıkan bir kadındı. İbrahim Tatlıses ile olan birlikteliğinde ekonomik gücü eline almış ve ailede sözü geçmeye başlamıştı. İkilinin İdo isminde bir çocuğu bulunuyor. İdo ve Derya Tuna, İbrahim Tatlıses aşkının en popüler ismiydi. İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna aşkının bitmesinin nedeni ise Asena oldu. 1983 yılında beraber olmaya başlayan çift 18 yıl sonra ayrıldı.

ASENA AŞKI ÇOK KONUŞULDU: Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses aşkının bitmesinin nedeni ise Asena. 1998 yılında beraber olmaya başlayan çift 2003 yılında araya Ayşegül Yıldız'ın girmesiyle sona erdi.

İbrahim Tatlıses, Asena ile beraberliğini sürdürürken, kendi televizyonunda birlikte çalıştığı Ayşegül Yıldız ile de birlikte olmaya başladı. Yıldız'a ev ve araba aldığı haberleri medyada sıkça yer alırken Asena da bu yeni rakibine karşı amansız bir mücadeleye girişti. Nitekim çok geçmeden iki kadın bir gece yarısı sokakta kavga edip, birbirlerini yaraladı.

AYŞEGÜL YILDIZ İLE EVLENDİ: İbrahim Tatlıses, Asena ile ilişkisinin sona ermesinin ardından Ayşegül Yıldız ile evlendi. 2011 yılında evlenen çift 2013 yılında boşandı. Belki de İbrahim Tatlıses'in eşlerinden en az duyulanı Ayşegül Yıldız oldu. İkilinin Elif Ada adlı bir kızı bulunuyor.

DİLAN ÇITAK ORTAYA ÇIKTI: Geçtiğimiz yıllarda ise magazin gündemini sarsan bir olay çıkmıştı. İbrahim Tatlıses her şeyi açık yaşayan bir insan gibi gözükse de bir sırrı daha ortaya çıktı. Magazin gündemini sarsan iddia sonrasında İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak ile fotoğraf paylaşmış ve bu tartışmalara son noktasını koymuştu.

DİLAN ÇITAK'IN ANNESİ: İbrahim Tatlıses ile ilişki yaşayan Işıl Çıtak, İmparator'dan hamile kalmıştı. Fakat İbrahim Tatlıses bunu kabul etmediği için Işıl Çıtak kızı Dilan'ı tek başına büyüttü. Işık Çıtak daha sonra Çağrı Çıtak ile dünyaevine girmiş ve kızı bu soyadı almıştı.

İBRAHİM TATLISES'İN 7 ÇOCUĞU VAR: 66 yaşında olan ünlü sanatçının 7 çocuğu bulunuyor. İlk eşi Adalet Tatlıses'ten 3, Perihan Savaş, Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız'dan bir ve sonra kabul ettiği Işık Çıtak'tan Dilan adlı kızı var.